Predstavljena knjiga Rastimo u Duhu

STOLAC – U biskupijskom centru Trebinjske biskupije Sarsenterum u Stocu, u sklopu Stolačkoga kulturnog proljeća, u srijedu 30. svibnja 2018. u 20 sati predstavljena je novoizišla knjiga don Damjana Raguža – Rastimo u Duhu. Na početku je sve prisutne pozdravio don Ivo Šutalo, biskupski vikar za Trebinjsku biskupiju i upravitelj Centra.

Prvi predstavljač bio je predsjednik Matice hrvatske za Stolac Mladen Bošković, dr. med., koji je govorio o don Damjanovu teškom životnom putu jer je u ranom djetinjstvu – bilo mu je samo pola godine – ostao siroče, bez oca koji je poginuo u Drugom svjetskom ratu, na Križnome putu. Istaknuo je i njegov pastoralni rad kao župnika u tri župe: Gabeli Polju, gdje je župnikovao 13 godina, Studencima, gdje je kao župnik proveo 17 godina, te Rotimlji, u kojoj je župnik od 2009., a u isto vrijeme je i upravitelj župe Stjepan Krst. Bošković je istaknuo: „Matica hrvatska Stolac, ponosna je što u svojoj blizini ima ovakva pastira s kojim može u Duhu rasti, a koji će, vjerujem još dugo strpljivo raditi na svojoj životnoj misiji na radost i ponos svih nas!“

Nakon njega govorio je doc. dr. sc. Marinko Marić, voditelj studija Povijest Jadrana i Mediterana na sveučilištu u Dubrovniku. On je istaknuo don Damjanov spisateljski rad. Naveo je kako je kao župnik u Studencima kroz punih 15 godina izdavao župni vjesnik Povezanost koji je izašao u 26 brojeva. Nakon dolaska u Rotimlju nastavio je s pisanjem i izdavanjem novoga župnog vjesnika Bios (Biti i ostati svoj) koji je do sada izišao u 8 brojeva. Kako je župa Rotimlja 2017. godine slavila jubilarnu stotu godišnjicu svoga osnutka, don Damjan je priredio i Zbornik radova u kojemu su razni autori na 240 stranica pisali o župi Rotimlji iz raznih aspekata kroz njezinih 100 godina postojanja. U Studencima je dakle izdao 26 brojeva Povezanosti, a u Rotimlji 8 brojeva Biosa. To su ukupno 34 vjesnika. Ako tomu dodamo Zbornik i novoizišlu knjigu Rastimo u Duhu, onda je to 36 knjiga. Vrlo impresivno.

Treći predstavljač bio je don Ivo Šutalo, upravitelj Biskupijskoga centra Sarsenterum u Stocu. On je govorio o don Damjanovoj novoizišloj knjizi Rastimo u Duhu. Knjigu je izdala Crkva na kamenu, Mostar 2018., 299 stranica. Sastoji se od pet dijelova: Duhovni poticaji, O svecima i blagdanima, O prijateljstvu, O Molitvi, Iz života. Na početku knjige nalazi se predgovor i sadržaj a na kraju popis imena. Knjiga ukupno sadrži 125 duhovnih štiva, razmatranja, razmišljanja i poticaja svakom čovjeku posebno vjerniku za njegov što bolji ljudski i kršćanski život. Don Ivo je istaknuo: „Dragi prijatelji i dragi čitatelji! U svakoj ovoj priči možete naći sebe, svoj životni primjer, svoju obiteljsku zbilju, svoj osobni problem, ali također i rješenje koje pronalazimo samo u Isusu, njegovoj riječi, njegovoj ljubavi i njegovu križu. Stoga, uzmi ovu knjigu, svaki dan pročitaj po jedan primjer koji opominje, koji upozorava, koji potiče da budeš bolji čovjek, da budeš kvalitetniji vjernik, da budeš odgovorniji kršćanin. Ovo je knjiga koja pomaže svakom čovjeku, posebno vjerniku kršćaninu da raste u Duhu Svetom.

Don Damjane, iskreno ti i od srca hvala za sve ove godine neumorna rada na njivi Gospodnjoj, na svim napisanim riječima, župnim vjesnicima, izgovorenim propovijedima, održanim vjeronaucima i poukama, župnim druženjima, hodočašćima i susretima u župama u kojima si pastoralno djelovao. Hvala ti i za ovu knjigu kojom nas potičeš da neprestano rastemo u Duhu!“

Ovu večer predstavljanja don Damjanove knjige lijepim duhovnim popjevkama obogatile su nas tri pjevačke skupine iz Rotimlje: tamburaški sastav „Prijatelji“, klapa „Aurora“ i pjevačka skupina „Angelus“, na čemu im iskreno zahvaljujemo.

Nakon predstavljača nazočnima se obratio don Damjan koji je zahvalio izlagačima, Matici hrvatskoj iz Stoca kao organizatoru, te upravitelju Centra za prostor i usluge predstavljanja njegove knjige. Također je zahvalio svim slušateljima kao i sviračima i pjevačima koji su duhovnom glazbom uljepšali cijelu večer. Uz lijep broj posjetitelja u dvorani su se također mogli vidjeti načelnik Stoca Stjepan Bošković, dekani dvaju dekanata Trebinjske biskupije don Rajko Marković i don Ivica Puljić, nekoliko svećenika i jedan sjemeništarac koji je nakon susreta ponudio čitateljima don Damjanovu knjigu.

Na samom završetku susreta predsjednik Matice Mladen Bošković uručio je don Damjanu posebnu zahvalnicu s prigodnim tekstom za izvanredan kulturni i duhovni doprinos hrvatskom narodu na ovim našim prostorima.

Nakon predstavljanja uz koktel druženje se nastavilo u duhovnom Centru.

Izvor: Crkva na kamenu