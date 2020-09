Predstavljena nova knjiga mons. Ratka Perića “Pođite i propovijedajte”

Ovo je ujedno 160. knjiga u nizu spomenute izdavačke kuće, a Perićeva 27. knjiga u 28 godina biskupskog služenja Crkvi u Hercegovini. Radi se o zbirci propovijedi izgovorenih u različitim prilikama i na različitim mjestima, najčešće izvan Hercegovine, a jedna je posebna jer se odnosi i na Bleiburg. Tekstovi su podijeljeni u sedam cjelina: O Bogu i daru života, O Isusovoj Majci, O Isusovim suvremenicima, O Isusovim mučenicima, O Svetim krjeposnicima, Na putu svetosti, O svećeničkom zvanju. Na 368 stranica sabrano je 50-ak homilija izgovorenih od 1995. do danas.

Predstavljajući knjigu ravnatelj i glavni urednik „Crkve na kamenu” prof. dr. don Božo Goluža je ukazao na posebnost Perićeva književnog stila: „Njegov način pisanja posebno je prožet izražajnim stilskim figurama, a povezivanje i slaganje hrvatskih izričaja toliko tekst čini zanimljivim da nam proza otkriva zapravo pjesnički značaj. Bog je piscu dao svoje talente, a on ih je neumornim radom iskorištavao Stvoritelju na slavu i u ‘Crkvi na kamenu’ i u Crkvi u svijetu’ na dobro čitatelja.” Također se osvrnuo i na obilježja njegova govora. Biskup Ratko Perić, naime, u svome propovijedanju i pisanju uporno promiče krjeposti, kako one nadnaravne (vjeru, ufanje i ljubav), tako i one stožerne (razboritost, pravednost, jakost i umjerenost): „Obilježja njegova govora jesu jasnoća u izričaju, nepopustljivost u tumačenju i zastupanju istine i pravde, neustrašivost u iznošenju stajališta koja su nadahnuta i potkrijepljena Svetim pismom te mu se homilije i članci ukazuju moralnim putokazom, i mjesnoj Crkvi i u prostorima kamo je pozvan propovijedati.” Biskupa Perića urednik prof. Goluža opisao je i kao čovjeka vjere, ali i čovjekoljublja. Osvrnuo se i na neke komentare da je biskupov govor britak i tvrd: „Zar nisu i Isusu njegovi učenici predbacili: ‘Tvrda je to besjeda. Tko je može slušati?’, te su mnogi odstupili od njega. Isus ne odstupa od vječne Istine, makar se svi učenici sablaznili. Oko Istine kompromisa ne može biti. Ponekad istinu nije ugodno slušati, ali samo nas istina može osloboditi svakoga krivovjerja i jada i učiniti nas istinski autentičnima pred Bogom.” Prof. Goluža istaknuo je kako je mons. Ratko Perić „jedan od posljednjih klasika u Crkvi u Hrvata, ali i na hrvatskoj kulturnoj pozornici.” Također je napravio usporedbu s papom Benediktom XVI.: „Ono što je papa Benedikt XVI. Veliki za opću Crkvu, to mi se čini da bi mogao biti biskup Ratko u ovoj mjesnoj Crkvi. Dvojica učitelja koji vole Boga i Njegovu Crkvu, koji slijede i drugima iznose Kristov nauk, bilo to zgodno ili nezgodno. Takav, mnogi će reći, radikalan pristup životu i svijetu u kojem živimo, često je neshvaćen i neprihvaćen, ali istinskoga borca za pravdu i istinu neće obeshrabriti nikakvi udarci.” Prof. Goluža na kraju je preporučio: „Oni koji se odluče pročitati ovu zbirku od 50-ak homilija, a ne možemo ih ne preporučiti, zasigurno će se moći susresti s raznim novim spoznajama, a nadasve svojoj duši mogu pribaviti poželjan mir, jer se u svakoj propovijedi osjeća Božja blizina. A čovjeku u ovom nemirnom vremenu drugo i ne treba.”

Mons Ratko Perić se, u sklopu predstavljanja knjige „Pođite i propovijedajte” osvrnuo na teme koje su ga nosile kroz bogoslovske dane, a kasnije i u propovijedanju od 1974. godine kada su se dogodili prvi pozivi za održavanje duhovnih vježbi: „Oslanjao sam se na Pavlovske teme iz Djela apostolskih i iz njegovih poslanica. Imao sam pred sobom nedostiživ uzor apostola naroda, neumorna propovjednika Istine i učitelja vjere.” Napomenuo je kako se svidjelo Bogu „ludošću propovijedanja spasiti vjernike”. Bog se poslužio i skandalom križa kako bi izveo svoje velebno spasenjsko djelo, zato je uveo i metodu propovijedanja kako bi „izludio mudrost ovoga svijeta”, da se pokaže jakost i snaga Božja. Mons. Perić je izrazio zahvalnost Bogu, ali i svećenicima koji su ga pozivali kao propovjednika i voditelja duhovnih vježbi. Sve knjige koje je objavio – njih 27 s duhovnim vježbama – usredotočene na Isusa Krista, jedinoga Spasitelja čovječanstva.

Predstavljanje knjige pjesmom je pratio Zbor Pro Musica koji je izveo skladbu „Kroz mnoge nam je nevolje”, što je biskupsko geslo mons. Perića. Tekst je napisao Branko Klarić, a glazbu don Dragan Filipović.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA