Predstavljena slikovnica “Isus u hramu”

Slikovnica Isus u hramu, pripovijest o malome Isusu i svetosti obitelji, autorice Nikoline Lovrić, predstavljena je sinoć u Biskupijskom centru Sarsenterum u Stocu. Ovo djelo, namijenjeno djeci i njihovim roditeljima, nazočnima su predstavili biskup u miru msgr. Ratko Perić te Ante Bender, urednik i novinar.

Nakladnici ove religiozne slikovnice, koja sadrži dvadeset ilustracija popraćenih prigodnim pjesmicama, su Matica hrvatska Stolac i Turistička zajednica Neum. Slikovnica vizualno i sadržajno potiče djecu i roditelje da, slijedeći Svetu Obitelj i posebno primjer dječaka Isusa, iznova otkriju put međusobne povezanosti i put prema Bogu.

Biskup Ratko Perić u svom je izlaganju povezao događaje iz Isusova djetinjstva s izazovima današnjega vremena. Istaknuo je kako se današnja djeca često koriste mobitelima i nailaze na sadržaje koji ih ne potiču na promišljanje, nego na maštanje bez razlučivanja dobra i zla, istine i laži. Podsjetio je na pet ljudskih osjetila – vid, opip, okus, sluh i njuh – naglasivši da je vid najvažniji jer njime, kako je rekao, “oko 90% slika vanjskoga svijeta ulazi u ljudsku nutrinu”. Stoga je, dodao je, iznimno važno djeci ponuditi pravu sliku, poput one u ovoj slikovnici koja donosi lik Isusa dječaka u Hramu. Biskup je ukratko protumačio svih dvadeset ilustracija i nekoliko pjesmica, istaknuvši kako je u djelu jasno prikazana važnost odgoja uz oba roditelja te poruka da se dječak Isus nije izgubio jer je bio “u kući Oca svojega, u Hramu, gdje on poučava učitelje”.

Na kraju programa okupljenima se obratila i autorica Nikolina Lovrić, zahvalivši predstavljačima i nakladnicima na poticaju i podršci u ostvarenju ove slikovnice.

Program je moderirao Ante Bender, a glazbeni doprinos večeri dali su baritoni Danijel i Tomislav Perić uz pratnju Josipe Bošnjak na glasoviru.

Ljiljana Matić

Izvor: Crkva na kamenu