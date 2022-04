Prvijenac mladih širokobrijeških glazbenika

Mladi glazbenici iz Širokog Brijega, Antonija Bilać i Vinko Kovačić, na Veliki petak premijerno su predstavili svoju prvu pjesmu naziva “Samoća”.

Na Veliki petak premijerno je predstavljena pjesma “Samoća” koja je objavom oduševila mnoge i izazvala lavinu reakcija. Antonija i Vinko navode kako je s razlogom pjesma izašla upravo na ovaj dan.

“Veliki Petak je po nama bio pravi dan za objavu pjesme koja i sama nosi naziv ‘Samoća’. U pjesmi je prikazana ta bol koju čovjek prolazi u vlastitoj samoći, upravo onako kako je i Krist na svome križu ostao sam, oslonjen jedino na Oca”, rekao je Vinko.

Ideja za ovu pjesmu nastala je prije nekoliko godina kada su čuli pjesmu koja do tada nije bila snimljena niti objavljena, a njima se dopala na prvu.

“Kada smo se odlučili za snimanje, oboje smo znali da će to biti upravo ova pjesma, jer je nama na prvu bila uistinu posebna. Svidio nam se tekst i emocija koju pjesma sama po sebi nosi”, kaže Antonija.

Scenarij videospota pjesme “Samoća” osmislio je glavni glumac Marko Topić u suradnji i dogovoru s Antonijom i Vinkom te Danijelom Ćavarom (DaVinci Art Studio) koji je zaslužan za snimanje, režiju i montažu samoga spota. Videospot je snimljen u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu.

“Spot smo zajednički osmislili, a snimili smo ga u našoj župnoj crkvi na Širokom Brijegu. Jedan dio snimljen je na stazi koja vodi do crkve. Svoj doprinos su, uz glavnoga glumca Marka, dali i naši statisti”, rekla je Bilać.

Antonija i Vinko navode kako je glavna stvar prikazana u spotu upravo samoća u svakom smislu te riječi, a spot je realno prikazan iako djeluje pomalo teško na prvu.

“Svaki čovjek koji ide bez Boga kroza život je usamljen, nesretan i neispunjen. Spot prikazuje da čovjekovu usamljenost i razočaranost, zapravo prazninu, može ispuniti samo Bog”, govore Antonija i Vinko.

Tekst pjesme uzet je iz prvog poglavlja knjige Tužaljki, uglazbio ju je Jozo Mandić, a glazbeno obradio fra Marin Karačić. Za snimanje, mix i mastering zaslužan je Luka Rupčić s Radiopostaje Mir Međugorje, a svoj doprinos na gitari i aranžmanu pjesme dao je Lovro Kožul.

Antonija i Vinko rano su se počeli baviti glazbom, svoj talent su usavršavali kroz glazbenu školu i glazbenu sekciju Frame Široki Brijeg čiji su bili dugogodišnji članovi. Naposljetku se rodila ideja o tome da otvore svoju stranicu i započnu s pjevanjem na vjenčanjima što traje gotovo tri godine. Iako im je ovo tek prva objavljena pjesma, nadaju se da ne će ostati samo na tome.

“Planiramo se svakako nastaviti baviti glazbom, to volimo i za to živimo. Današnje društvo voli kreativnost, tako da ćemo se truditi biti kreativni u svakom pogledu”, zaključili su Antonija i Vinko.

Njihov rad možete pratiti na Instagram stranici (https://www.instagram.com/glazbazacrkvenavjencanjaaiv/?hl=hr) i YouTube kanalu (https://www.youtube.com/channel/UC11SeLO_CHeab-ija3TNQpA).

Link pjesme: https://www.youtube.com/watch?v=m2Wcq-fwjfw