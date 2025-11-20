Slikovnica “Isus u hramu”

Slikarica i pjesnikinja Nikolina Lovrić, zvana Nina, magistra novinarstva, u drugom je izdanju svoje Slikovnice unijela određene preinake i s obzirom na tekst, i na majku Mariju, i na Maloga Isusa, jahača na magi.

I./ Ilustracije. Naslov: Isus u Hramu. Pripovijest o Malom Isusu i svetosti obitelji. Ispod naslova prikazan je 12-godišnji Isus posred petorice zamišljenih „učiteljâ“, koji su „zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim“ (Lk 2,47). Samo što ne govore: Bože, Tebi hvala, što će biti od ovoga vedra Mališana? Isus je jednostavan Dječak od 12 godina – kako ga slika Nikolina – religiozno punoljetan prema židovskom zakonu, tako da je od te dobi dužan ići barem jednom godišnje na hodočašće u Jeruzalem kao što su „njegovi roditelji išli svake godine o blagdanu Pashe“ (Lk 2,41). Zašto u Hram? U Hramu su bile tri najveće židovske relikvije: Kovčeg s Deset Božjih zapovijedi; Posuda s mȁnom – hranom iz pustinje i Aronov čudesni štap iz Egipta (sve kopije, jer su izvorne moći opljačkali Novobabilonci 587. pr. Kr.). U Slikovnici Dječak je skladna lica, crnih očiju i izrazito bujne kose, s plavkastim haljetkom. Prema onomu kako Nikolina prikazuje Isusa, Josip ga uopće nije podšišivao do njegove 12. godine. U Slikovnici je 20 stranica ispunjeno slikama u bojama. Gospa je kao majka i odgojiteljica naslikana s haljinom u bijelo-žutoj boji, s plavim pokrivalom na glavi. I ona, naravno, osebujne crne kose. Josip je mlađega izgleda, uvijek radostan, pa i u kušnjama, uredne kose i brade, sa smeđom haljinom, ponekad s radničkom zelenkastom pregačom. Članovi su Svete Obitelji s dobro učvršćenim sandalama, Josipovim rukotvorinama. Opći je dojam da su ilustracije uspješno izvedene, a nije ih lako bilo posložiti posebnom tehnikom od sitnih „kristalčića“.

Koliko ima ilustracija? Gospinih slika ima na 16 stranica, Isusovih na 15 plus ponovljena na naslovnici, Josipovih 14. Gospa je prikazana u majčinu raspoloženju: od krajnje razdraganosti i nasmijanosti do bolne tuge i suza kada je 12-godišnjeg Isusa izgubila u Jeruzalemu i nakon tri dana traženja našla ga u Hramu. Čak se na dva mjesta vide i Gospine suze. Pronađi te slike. Na pet slika nema Isusa jer je – nestao, „izgubljen“. A nije on izgubljen, nego Marija i Josip. Osobito su dirljive četiri posljednje slike.

II./ Pjesmotvori. Slike su praćene pjesmicama rimovanim u jednoj ili dvije strofe, tako da ih bistra djeca lako nauče na pamet. Ima malo više pjesmica negoli sličica. Osobito mi se sviđa ova:

Gledali su lijevo, gledali su desno / u srcu im bješe sve više tijesno;

gdje je Isus, gdje nam je Dijete, / tjeskobno moljahu proroke i svete.

III./ Isusovi roditelji – prvo religiozno pitanje. Mi smo navikli govoriti i čvrstom vjerom vjerujemo da Josip nije Isusov tjelesni otac, a Marija jest Isusova tjelesna majka, koja je začela snagom Duha Svetoga.

– Odakle to znamo? Znamo iz Evanđelja: Anđeo dva puta naziva zaručnika Josipa Marijinim mužem, a Gospa ipak pita anđela kako će to biti kada je muža ne poznajem? Anđeo se poziva na staru Elizabete koja je začela sina Ivana izvan dobi rađanja. U Boga ništa nije nemoguće: ni da djevica začne bez muža, ni da nerotkinja rodi s mužem. Što više, Isus kaže: „Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu“ (Lk 3,8). I kamenje ima Božje gene. Još i ovaj suvremeni dokaz: u svijetu ima 30% ženidbenih drugova bez djece, a žele imati djecu. To znači: niti su zaslužni oni koji ih imaju, niti su nezaslužni oni koji ih nemaju. To je Božje pravo, dar i povlastica koju on daje komu hoće i kako hoće (kao i zdravlje, pamet, ljepotu, baritoni Tomislav i Danijel. Bog: d a r, a ti: r a d). Nije dijete ljudsko ni pravo ni zasluga ni da ti je Bog dužan dati dijete. Ali ako si dijete začela, rodi ga i odgajaj! Ima hrabrih majki kojima ginekolog kaže da je začeto dijete s Downovim sindromom. Majka kaže: rodit ću ga i s tim Downovim sindromom. Kad tamo: mali buco zdrav ko boca, a pametan ko mali Einstein. Bog je kadar i od Djevice i od nerotkinje zovnuti sina.

– Ima li pravo Nikolina kada piše za maloga Isusa da ima „tatu i mamu“? I u pjesmicama to kaže čak na pet stranica. Ima pravo. I u sv. Luke navodi se dva puta izraz „njegovi roditelji“ (Lk 2,41.43). I treći put sama Gospa veli: „Otac tvoj i ja“ (Lk2,48). Zanimljivo, nije nam zapisano da je Isus ikada nazvao Josipa ocem, ili Mariju majkom svojom.

IV./ Isus – Sin Božji – drugo religiozno pitanje:

Gle, otac Tvoj i ja žalosni Te tražismo, / hvala Bogu da Te ovdje nađosmo.

– A Isus mirno odgovara:

Zašto ste me tražili? Zar ne znate da mi je biti u Domu Oca svoga.

– Marija i Josip ne razumješe Isusove riječi. Tu se Isus prvi put svjesno objavljuje kao Sin Oca vječnoga, Druga Božanska Osoba. (Na dan Bogojavljenja, kada se objavio Trojici kraljeva, bio je u povojima). Za Mariju i Josipa ovo su bila tri dana duhovnih vježbi – traženje Isusa.

V./ Pripovijest o svetosti obitelji, podnaslov je ove Slikovnice. A na unutrašnjoj stranici: Isus u Hramu – slikovnica za djecu i njihove roditelje.

Koje su poruke za djecu i kršćanske roditelje? Čitamo ih barem tri:

1/ Sveta Obitelj po zakonu ide svake subote u nazaretsku sinagogu na molitvu – Treća Božja zapovijed; a jednom godišnje u Hram, obično o Pashi, 120 km od Nazareta.

– Kršćanska obitelj svake nedjelje sudjeluje u sv. Misi, Isusovoj žrtvi i gozbi. Župna crkva nije udaljena od kućâ, osobito za mladež.

2/ Sveta Obitelj prati Dječaka u molitvi, u čitanju Biblije i u igri.

– Kršćanska obitelj svoju djecu, uz umjerenu igru, poučava moliti i raditi, tako da se privikavaju odgovornosti za životne zadaće.

3/ Marija i Josip odgajaju Isusa da napreduje u mudrosti, dobi i milosti i kod Boga i ljudi (Lk 2,52).

– Kršćanski roditelji odgajaju svoju djecu u vjeronauku i primanju svetih sakramenata, već prema njihovoj dobi: svete ispovijedi, Pričesti, krizme…

VI./ Majka. Gospa se Marija u Novom Zavjetu izričito spominje kao Majka Isusova ili Majka Njegova 19 puta, i to u Mateja i Luke od Marijina začeća Sina Svevišnjega do Dječaka u Hramu: 10 puta, a od Kane Galilejske do Uzašašća s Maslinskoga brda: 9 puta.

Majka, a ne Suotkupiteljica. Na svetkovinu Svih Svetih najavljena je, a 4. studenoga objavljena Učiteljska ili doktrinarna napomena Dikasterija za nauk vjere, koja je uglavnom posvećena Gospi kako i sam naslov dokumenta kaže: Mater Populi fidelis – Majka vjernoga naroda. Najviše je pitanja izazvao pojam Suotkupiteljice, koji se u tekstu spominje 24 puta.

A osobito je proučen pojam Majke koji se navodi više od 100 puta.

U Lauretanskim litanijama, koje je 1587. odobrio papa Siksto V. sa 43 tadašnja zaziva, Majka se spominje 10 puta. Godine 1754. Klement XIII. unio je zaziv Majko neoskvrnjena, a 2020. papa Franjo dodao još dva zaziva: Majko milosrđa i Majko nade. Svega dakle 13 puta zazivamo Gospu kao Majku. A nema zaziva Suotkupiteljice čovječanstva, unatoč teolozima, čak i nekim Papama koji su se služili tim pojmom, a nijedan Papa nije pokušao unijeti pojam ni u Litanije, kamoli da to proglasi člankom vjere i obveže sve vjernike na vjerovanje, kako su neki biskupi tražili. Doktrinarna nota, koju je odobrio papa Lav XIV., otklonila je pojam Suotkupiteljice na temelju biblijskoga sadržaja, učenja Drugoga Vatikanskoga koncila (LG 52-69) i naučavanja prefekta Kongregacije za nauk vjere kard. Josepha Ratzingera, 2001./2002.

VII./ Preporuka izdavaču, Matici hrvatskoj: može li se djeci Isusove dobi, tj. 5. razreda u Stocu podijeliti ova Slikovnica s određenim pitanjima koja će postaviti vjeroučitelj ili vjeroučiteljica. Na primjer:

1/ Po čemu se na svakoj stranici raspoznaje Isus, Marija i Josip od drugih osoba?

2/ Koja ti se slika najviše sviđa, i zašto?

3/ Tko će najbolje preslikati posljednju sliku u Slikovnici?

4/ Zašto Gospa kaže: „Gle otac Tvoj i ja…“, kada ona zna da Josip nije fizički otac Isusov?

5/ Što znače Isusove riječi: „Zar ne znate da mi je biti u Domu Oca svojega?“

Tko dobro odgovori na svih 5 postavljenih pitanja, imat će ocjenu više iz vjeronauka u školi. To znači ako ima jedinicu – imat će dvicu!

Vjerujem da djeca ne će ni primijetiti da stranice oslikane u bojama nisu označene brojevima. Ako netko nađe još koji nedostatak, neka se javi na adresu: Nikolina Lovrić, Neum, primit će dva primjerka Slikovnice besplatno i sve će se popraviti u trećem izdanju.

– Nikolina i Mario, vi prvi svoja tri tića Lovrića: Šimuna, Antu i Marina odgajajte po uzoru na Svetu Obitelj, prikazanu u Lukinu Evanđelju i u ovoj Slikovnici!

+ Ratko

Izvor: Crkva na kamenu