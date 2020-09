Svečana akademija uoči preuzimanja biskupske službe mons. Petra Palića u Mostaru

Biskup Petar Palić preuzet će službu mostarsko-duvanjskog biskupa i apostolskog upravitelja Trebinjsko-mrkanske biskupije u ponedjeljak, 14. rujna 2020., na blagdan Uzvišenja sv. Križa u Mostaru. Na uočnicu toga događaja, u nedjelju 13. rujna, održana je Svečana akademija u čast novog biskupa Palića, ali i kao zahvala dosadašnjem biskupu Periću. Program je organiziran u velikoj dvorani novoizgrađena Biskupijskoga kulturnog centra u Mostaru.

Don Željko Majić, generalni vikar Mostarsko-duvanjske biskupije na početku programa izrazio je zahvalnost Bogu za biskupa Ratka koji se „srcem i umom, tijelom i duhom posvetio djelu za koje ga je Gospodin pozvao, sav svoj život poklonio ovoj mjesnoj Crkvi hercegovačkoj: kroz punih 51 godinu svećeništva s nama je bio svećenik i brat, od toga kroz 28 godina biskupskog služenja pastir i otac.” Zaželio mu je da ga Bog još dugo poživi kako bi nas mogao bogatiti svojom učiteljskom i pastirskom riječju. Don Željko je izrekao i dobrodošlicu novom biskupu Petru Paliću: „Dobro došli u našu, a od sada i vašu Hercegovinu. Primamo Vas otvorena srca, puni pouzdanja da će pod Vašim vodstvom ova naša biskupijska zajednica utvrđena u vjeri i zalijevanja žrtvom, znojem i krvlju tolikih svjedoka vjere, vaših časnih prethodnika, tolikoga broja svećenika, redovnika, redovnica i vjernika, iz dana u dan sve više rasti u kršćanskom životu. Primamo Vas s punim poštovanjem, jer od sutra Vi u ovoj našoj crkvi predstavljate samoga Isusa Krista kao naš pastir i učitelj. Obećavamo Vam suradničku ruku na njivi Gospodnjoj, jer smo svjesni da samo u suradnji s Vama, našim pastirom, ova naša biskupijska zajednica može napredovati kao zajednica Božjega naroda a putu kreposnoga života.” Od sutra više od 200 svećenika ove mjesne Crkve svakoga dana u misama će spominjati ime biskupa Petra.

Dvojici biskupa, Periću i Paliću, obratio se i splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. Nakon 28 plodnih i blagoslovljenih godina pastirske službe prispjelo je vrijeme za mirovinu biskupa Perića, stoga mu je mons. Barišić obratio i kao susjedu s kojim ga povezuje zemljopisna granica. Opisao ga je kao čovjeka Riječi i od Riječi, ne samo one materinjske i očinske iz Rotimlje, nego još više one iz Neuma, po polaganju ruku – biskupskom ređenju 14. rujna 1992. godine: „Tvoja glasna i jasna, bliza i razumljiva, duhovna i duhovita izgovorena riječ u govorima, razgovorima, odgovorima, propovijedima, duhovnim vježbama, zapisana u člancima, knjigama i raspravama uvijek je bila u službi Riječi Božje – Neum Jahve. Tvoja izgovorena i napisana riječ oslikava cjelovita, ustrajna, odlučna i čvrsta biskupa Ratka. Pa i polemična riječ, bez okolišanja i zavijutaka, predstavlja čovjeka koji ljubi svoju Crkvu i svoj narod, svakog čovjeka u ekumenskoj širini i dijaloškoj otvorenosti.” Mons. Barišić je primijetio kako je rijetkost susresti ordinarija koji je, uza svu složenost pastirske službe, održao toliko brojne duhovne vježbe posvuda, svim uzrastima i kategorijama, i objavio tolike knjige. Stoga je mons. Periću poželio aktivnu mirovinu: „Riječ ti neće utihnuti, nego će ordinirati u svojoj ustaljenoj redovitosti. Hvala ti na svjedočenju riječi i primjeru čovjeka od riječi. Neka tvoja riječ i dalje trči, pliva, bez zavijutaka u službu Neum – Jahve, do oka, uha srca ljudi.” Novom biskupu Petru Paliću, u ime biskupa Splitske metropolije, poželio je plodno služenje. Slikovito se izrazio, u skladu s biskupskim geslom mons. Palića – „Na tvoju Riječ”: „Ti koji si na Njegovu Riječ, poput galilejskog ribara Petra, bacao mreže u trootočkoj biskupiji, ne zaboravi da se i na Neretvi riba lovi. Pozvan si Riječju Gospodnjom loviti, izvlačati, spašavati, davati ruku, riječ, smisao života ljudima.”

Od mons. Palića kao hvarskog biskupa oprostio se generalni vikar mons. Stanko Jerčić prisjećajući se zanimljivih trenutaka od njegova dolaska u biskupiju u travnju 2018. godine do odlaska sada u Mostar. Kako mons. Palić do izbora svoga nasljednika ostaje apostolski administrator Hvarske biskupije, mons. Jerčić je dodao da se „sada između Hvara i Mostara otvara prava magistrala.” Među govornicima na Svečanoj akademiji bio je i episkop Zahumsko – hercegovački i primorski Dimitrije, a pisanu čestitku dvojici biskupa uputio je i mostarski muftila Salem ef. Dedović. U ime civilnih vlasti dvojici biskupa – Periću i Paliću – obratio se i dr. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije. Istaknuo je kako je mons. Ratko Perić uvijek znao odgovoriti brojnim izazovima na ovom prostoru – od vremena rata, poraća do danas – te je bio „naša stijena, uvijek s nama kad je trebalo.” Također je rekao: „Ponosni smo da smo i kao Vlada ove županije, ali i kao predstavnici hrvatskoga naroda, uvijek bili s našom crkvom.” Poželio je dobrodošlicu biskupu Paliću želeći mu da bude dostojan nasljednik koji će znati mudro odgovoriti izazovima našega vremena: „Kušnje i izazovi, naši pojedinačni križevi, čine naš život. I po tome nas prepoznaju kako smo nosili naše križeve.”

Program Svečane akademije pratili su brojni uzvanici: kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup i predsjednik BK BiH (s članovima BK – Vukšić, Semren), apostolski nuncij u BiH Luigi Pezzuto, apostolski vizitator za Međugorje nadbiskup Henryk Hoser, biskupi iz Hrvatske, čija nazočnost je pokazala neraskidivo zajedništvo Crkve u hrvatskom narodu, predvođeni predsjednikom HBK zadarskim nadbiskupom Želimirom Puljićem (Barišić, Kutleša, Ćurić, Uzinić, Bogdan, Rogić, Ivas), biskupi Međunarodne BK sv. Ćirila i Metoda (Gjonlleshaj i Janjić), a posebno je istaknut prizrensko-prištinski biskup Dode Gjergji, jer je mons. Palić rođen u Prištini. Uz biskupe, Palićevu rodbinu i prijatelje, program Akademije pratili su i brojni redovnici, redovnice, nositelji zakonodavne i izvršne vlasti, rektor Sveučilišta u Mostaru dr. sc. Zoran Tomić te diplomatski predstavnici – veleposlanik RH u BiH Ivan Sabolić i generalni konzul RH u Mostaru Marko Babić.

Glazbeni dio Akademije svojim nastupom obogatili članovi Zbora Pro musica pod ravnanjem don Dragana Filipovića. Među ostalim, izveli su i skladbu „Na tvoju Riječ” koju je napisao don Dragan, a predstavlja uglazbljeno geslo novog mostarsko-duvanjskog biskupa Petra Palića: „Petre, ne boj se! Gospodine, idi od mene, grešan sam čovjek! Ne boj se… Od sada ćeš loviti ljude… Na tvoju Riječ, evo me!”