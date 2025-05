U Mostaru predstavljene knjige o ubijenim hercegovačkim franjevcima

MOSTAR – U dvorani ispod zvonika u Franjevačkoj crkvi, predstavljene su dvije knjige koje svjedoče o stradanju hercegovačkih franjevaca u Drugom svjetskom ratu i poraću. Predstavljeni su naslovi “Krvlju opečaćeni za nebo”, koji donosi životopise šezdeset šestorice ubijenih franjevaca, te “Svjedočanstva o ubijenoj gimnaziji”, posvećena franjevačkoj klasičnoj gimnaziji i njezinim stradalnicima.

”Mislim da je važno govoriti istinu. Istina je mnogo puta bolna, ali vjerujemo Isusovim riječima da će nas jedino istina osloboditi. I drugo, što je veoma važno, je ono što je sveti Ivan Pavao II govorio u mnogim prigodama, da sjećanjem, odnosno pamćenjem, mi ne probuđujemo u sebi želju za osvetom, nego zapravo u tom sjećanju i u tom pamćenju nastojimo izvući lekcije za budućnost, odnosno u primjeru tih ljudi prepoznati kako se danas na najbolji mogući način može živjeti ta vjernost Isusu Kristu i Crkvi, rekao je biskup Petar Palić.

Knjige je predstavljao i fra Jozo Grbeš koji je kazao kako je važno zabilježiti povijest i boriti se protiv zaborava.

”To naša braća rade već dosta godina i ova knjiga je tome svakako pečat. Imamo na jednom mjestu priču o svim šezdesetšestorici naše braće ubijenih. Ja sam to spominjao u nekoliko navrata. Veljača je jako mučna za našu provinciju. Njih polovica ubijena je u veljači i za njih ne znamo ni danas gdje su pokopani. Mislim da je važno zabilježiti sjećanje na te nevine ljude.

Za knjigu “Svjedočanstva o ubijenoj gimnaziji” fra Grbeš je rekao: ”To su ljudi koji su bili svjedoci toga vremena koji su bili živi početkom 1990 ih godina. Tako da su u ovoj knjizi zapisana njihova svjedočanstva i sjećanja iz gimnazije i ljudi koji pohađaju gimnaziju. Svećenika koji su bili profesori u gimnaziji toga vremena općenito, tako da su to dragocjena iskustva dragocjena knjiga jer je najdragocjenije u povijesti bilo kojoj su svjedoci.

Na pitanje može li se u ovim knjigama ispraviti povijesna nepravda, fra Jozo Grbeš je rekao da je na ovom podneblju jako puno nepravde.

”Ova zemlja je natopljena kostima i krvlju nevinih ljudi svih nacija. I nas je to zadesilo. Puno je toga zla prošao zemljom kroz posljednjih sto godina i duže, tako da je naša obaveza boriti se za istinu i za pravednost i kazati istinu.

Knjige su uz biskupa Palića i fra Joze Grbeša predstavljali i fra Ante Marić, fra Robert Jolić te Ivica Šarac.

Izvor: Crkva na kamenu/https://bljesak.info/