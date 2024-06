U Stocu predstavljen Zbornik posvećen don Anđelku Babiću

STOLAC – U biskupijskom pastoralnom centru “Sarsenterum” u Stocu, u subotu 15. lipnja 2024. u 20,30 sati, u organizaciji Matice hrvatske Stolac i Grada Stoca održana je završna večer kulturne manifestacije “Stolačko kulturno proljeće 2024.” na kojoj je predstavljen Zbornik posvećen don Anđelku Babiću.

Ovogodišnji zbornik većim je djelom posvećen nekadašnjem stolačkom župniku te Istraživačkim radovima mladih i tekstovima o bitnim stolačkim događanjima u posljednjih godinu dana.

O Zborniku su govorili: don Ante Luburić, dr.sc. Marko Babić – generalni konzul Republike Hrvatske u Mostaru, dr. sc. Miroslav Palameta i dr. sc. Domagoj Vidović.

“Don Anđelko Babić, rođen je u župi Gradac 1918., travnički je gimnazijalac i sjemeništarac, završio je bogosloviju u Sarajevu tijekom Drugoga svjetskog rata gdje je i zaređen. Službovao je kao tajnik biskupa Petra Čule, potom u Zagrebu, da bi 1947. godine bio imenovan župnikom u Stocu.

“Prošao je don Anđelko u 33 godine župnikovanja u Stocu, što pješice, što na konju, motoru i konačno automobilom kao malo tko iz Stoca. Godine u kojima je djelovao nisu bile nimalo lake kako za njega, tako ni za župljane. Manje je poznato da je župnom stanu 1947. isključena struja bez ikakvog razloga, da bi ponovno bila uključena tek 8 godina kasnije.

Usprkos svim nedaćama koje su ga pratile za vrijeme službe, don Anđelko Babić uživao je status omiljenoga župnika ne samo kod katolika, nego kod svih ljudi Stoca i okoline. Razlog njegove popularnosti naći ćemo u činjenici da je svakom ponaosob pristupao na otvoren i ljudski način. Zahvaljujući don Anđelku Babiću, Stolac se mogao, već 50-ih godina prošloga stoljeća, pohvaliti orguljama instaliranim u stolačkoj crkvi Sv. Ilije.

Slušali su ovoga vještog govornika na nedjeljnim propovijedima ne samo katolici nego i mnogi drugi. U to vrijeme mogli ste ga vidjeti u nekadašnjem restoranu Topola kod podgradske ćuprije sa hodžom Jugom i popom Slobom.”

Predsjednik Matice hrvatske Stolac dr. Mladen Bošković priznanje za osobit doprinosu radu dodijelio je federalnoj ministrici kulture i športa doc. dr. sc. Sanji Vlaisavljević koja se obratila prigodnim govorom.

U glazbenom djelu događaj su uveličali Danijel i Tomislav Perić, baritoni i Matej i Luka Perić na klaviru i gitari.

Na kraju jedna priča o don Anđelku od mnogih koje možete naći u ovogodišnjem Zborniku Matice hrvatske Stolac:

Pošao don Anđelko Babić na put. Sjeo u “prugu” – kamion koji je vršio ulogu autobusa mnogo godina poslije rata. Vidio ga neki politički aktivist i zagalamio:

– Što ćeš ti, pope, u socijalističkom kamionu! Izbacio svećenika iz kamiona pa čovjek morao ići pješke.

Nakon mnogo godina vozi don Anđelko motor. Na putu ga zaustavio neki čovjek i zamolio ga da ga poveze do sljedećeg sela. Povezao ga, naravno. Putem razgovaraju vičući da nadglasaju buku motora.

– Znaš li ti, velečasni, da sam ja tebe jednom davno izbacio iz kamiona. Što ćeš reći na to?

– Mene je moja Crkva naučila da postupam ovako, a tebe tvoja organizacija da postupaš onako. Pa ti sam prosudi koja je prava.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.stolac.co/