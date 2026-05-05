Uzvratni posjet i dva koncerta Akademskog zbora Pro musica u Njemačkoj

Nakon zapaženih nastupa u Dubrovniku i Mostaru 9. i 10. travnja, Akademski zbor Pro Musica iz Mostara protekloga je tjedna gostovao u Njemačkoj čime je uspješno zaokružen međunarodni kulturni projekt suradnje s njemačkim ansamblom Confido vocale & camerata iz Dorstena (Sjeverna Rajna – Vestfalija).

Središnji dio programa ponovno je bila Haydnova „Harmoniemesse“, jedno od najznačajnijih djela sakralne glazbe. Joseph Hayden ovu je misu skladao 1802. godine i to je njegovo posljednje dovršeno djelo. Smatra se najvećom od četrnaest njegovih misa i skladana je za imendan kneginje Marije Hermenegild, supruge Nikole II. Esterházyja. Ime „Harmoniemesse“ (Misa puhačkih instrumenata) dobila je kasnije zbog istaknute uloge puhačkih instrumenata u orkestraciji.

Uz to je izvedena i suvremena skladba „Surrexit pastor bonus“ autora don Dragana Filipovića i Branka Okmace, koja je ovom prigodom doživjela svoju njemačku praizvedbu. Prvi koncert održan je 30. travnja u prelijepoj neogotičkoj Liebfrauenkirche u Bottropu, a dan poslije, 1. svibnja program je ponovljen u crkvi sv. Bonifacija u susjednom Dorstenu.

Kao solisti nastupili su mladi hrvatski vokalisti Valentina Elizabeta Šilje, Vanja Turner, Luka Žiberna i Antonio Bogojević. Dirigirao je Wolfgang Endrös, dugogodišnji regens chori essenske katedrale.

Oba su koncerta prošla iznimno zapaženo te je zbor i orkestar, sastavljen od 150 glazbenika doživio dugotrajan i snažan pljesak nazočne publike među kojima su bili i mnogi Hrvati koji žive i rade u tom dijelu Njemačke.

Ističemo i emotivnu objavu gradonačelnika Dorstena g. Tobiasa Stockhoffa: “Koncert 1. svibnja bio je jednostavno prekrasan – međunarodni glasovi, blistavi orketar i ovacije publike. Haydnova Harmonienmesse ispunila je crkvu veličanstvenim zvukom, nošen zborom, solistima i okrestrom. A onda: premijera Surrexit pastor bonus don Dragana Filipovića – moderna, snažna i dirljiva. Trenutak koji će ući u povijest Dorstena.“Članovima zbora ovaj će posjet ostati u vrlo lijepoj uspomeni, a osobito su pozitivni dojmovi o gostoprimstvu domaćina koji su mostarske glazbenike smjestili u svoje domove te organizirali posjete lokalnim znamenitostima i upoznali ih s bogatim naslijeđem Ruhrske regije. Ova međunarodna suradnja doprinijela je izgradnji i jačanju kulturnih i prijateljskih veze između Mostara i Dorstena te se još jednom pokazalo kako glazba nadilazi granice i povezuje ljude kroz zajedničko umjetničko iskustvo.