POŽEGA – Središnje euharistijsko slavlje Susreta hrvatske katoličke mladeži u Požegi, u subotu 2. svibnja, nakon molitvene priprave na Trgu Svetog Trojstva predvodio je požeški biskup Ivo Martinović u zajedništvu s 30-ak biskupa, oko 350 svećenika i više od 12 tisuća mladih sudionika Susreta, izvijestili su iz Požeške biskupije.

Na početku euharistijskog slavlja nazočne je pozdravio predsjednik Odbora za mlade Hrvatske biskupske konferencije šibenski biskup Tomislav Rogić. „Zajedno ćemo slaviti Gospodina, ojačati svoju povezanost s Njime: On je trs, a mi smo loze. Zajedništvo molitve jamči nam Njegovu prisutnost. Rekao je gdje su dvojica ili trojica u njegovo ime – mi svi danas želimo biti jedno, u njegovo ime“, poručio je biskup Rogić.

Potom je pročitana poruka pape Lava XIV., koju je uputio sudionicima SHKM-a u Požeškoj biskupiji. „Budite u ovome svijetu istinski svjedoci radosti i mira koji proizlazi iz susreta s Kristom i slijedite ga bez straha. Crkva računa na vas: na vašu živu vjeru, vašu kreativnost i vaš zanos, kako bi Evanđelje dosegnulo srca mnogih i osvijetlilo put mlađim generacijama“, potaknuo je mlade. Uz poruku prikazan je i kratki videozapis u kojemu Sveti Otac udjeljuje blagoslov svima nazočnima.

Biskup Martinović je na početku propovijedi pozdravio sve okupljene. Osvrćući se na naviještena liturgijska čitanja, pojasnio je Isusovu sliku trsa. „Slika trsa s jedne strane izražava Božju brigu punu ljubavi za nas, a s druge strane nam je opomena i upozorenje, upozorava nas da, ako prekinemo tu vezu s Gospodinom, ne možemo donositi plodove dobrog života te i sami riskiramo da postanemo suhe grane“, rekao je.

Pitajući zašto Isus želi da svi ostanu povezani s njim, istaknuo je da je to „zato što nas ljubi i zna da nam u životu dolaze razne teškoće, kušnje, nejasnoće, sumnje, problemi, da ne podlegnemo utjecajima svijeta i ljudi koji razaraju vjeru, ljudske živote, brakove i obitelji, koji udaljavaju ljude od Boga i Crkve. U ovo vrijeme velikih kriza, ratova i podjela u svijetu i među nama, u obiteljima i društvu, Krist i danas poziva na jedinstvo, na zajedništvo, jer jedino jedinstvo u njegovoj ljubavi izgrađuje obitelj, društvo, Crkvu i naš narod. Dragi mladi, budite graditelji zajedništva, ne samo danas, nego uvijek u svojim obiteljima i svugdje“, potaknuo je mlade biskup Martinović.

„Dragi mladi, u prispodobi o trsu i lozi Isus nam daje najljepšu sliku o potrebi naše povezanosti s Bogom, izvorom života. On nam je uzor svima, jedini pravi Trs, Put, Istina i Život. Crkva Božja i naš narod su se poput loze stoljećima napajali na trsu. Da nismo bili na trsu, kao narod bismo se bez korijena osušili i izgubili svoj identitet. Dragi mladi, vi danas svjedočite da ste na pravom trsu Isusu Kristu, vi ste nada Crkve i našeg naroda, u vama je budućnost Crkve, društva i obitelji, po vama neka sjaj Božje ljubavi zahvati ne samo slavonsku Zlatnu dolinu, nego cijelu domovinu Hrvatsku i cijeli svijet gdje god išli. Neka sjaj Božje ljubavi i mudrosti obasjava vaša srca, obitelji, vaše putove i korake“, istaknuo je.

„Dragi mladi, ne zaboravite da je naš Bog Isus Krist – mladi Bog. Njegove riječi: ‘Ja sam trs, vi loze’ su riječi tridesettrogodišnjega mladića Isusa iz Nazareta upućene apostolima prije muke, a danas su upućene nama: ‘Ostanite u meni, budite moji učenici i donosite rod da se proslavi Otac.’ Isus će poslije nadodati i još jasnije poručiti: ‘Ostanite u mojoj ljubavi, budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi’“, zaključio je biskup Martinović.

Pri kraju euharistijskog slavlja, biskup Rogić je uputio riječi zahvale domaćinima ovogodišnjeg Susreta hrvatske katoličke mladeži i povjerenicima za mlade te je predstavio domaćine sljedećeg, 14. SHKM-a – Krčku biskupiju. Potom su krčki biskup Ivica Petanjak te mladi budući domaćini preuzeli križ Susreta.