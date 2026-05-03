Na Groblju mira slavljena sveta misa

MOSTAR/BILE – U crkvi svetog Josipa Radnika na Memorijalnom centru Groblje Mira na Bilima (MCGM), 1. svibnja slavljena je sveta misa s početkom u 12.00 u povodu blagdana svetog Josipa Radnika kojemu je posvećena crkva na Groblju mira.

Svetu misu je predvodio i propovijedao fra Marko Mrše, član Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu i predavač Crkvenog prava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu uz sumisništvo fra Miljenka Stojića, povjerenika Komisije za hrvatski žrtvoslov u hercegovačkim biskupijama, te ostale braće svećenika.

Misno slavlje svojim pjevanjem uveličao je Veliki župni zbor sv. Nikole Tavelića iz Tomislavgrada pod vodstvom voditelja zbora Pere Tokića uz sudjelovanje Frame Tomislavgrad i duhovnog asistenta fra Nikole Jurišića.

Podsjetimo, crkvu svetog Josipa Radnika 2016. godine blagoslovio je biskup mostarsko-duvanjski i trebinjsko-mrkanski msgr. Ratko Perić povodom obilježavanja Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih režima. Od tada se sveta misa zadušnica za sve naše pobijene, naše mučenike, na Groblju mira slavi u povodu blagdana svetog Josipa Radnika.

Fra Marko je na početku homilije ustvrdio da je rat jedna od tužnih i tragičnih pojava i obilježja cijelog ljudskog roda, a najavu da će čovječanstvo ići upravo u tom smjeru čitamo na prvim stranicama Biblije, na kojima sveti pisac opisuje kako brat (Kajin) ubija brata (Abela). Daljnja izvješća o povijesti izabranog naroda u više navrata i više primjera govore o sukobima, ratovima, raznim nevoljama. Tragična je činjenica da je kroz povijest svijeta čovječanstvo obilježeno ratom i to se događa i traje sve do našeg suvremenog, modernog, kažu naprednog doba. “Povijest nas uči da skoro nikada nije bilo apsolutnog mira”, naglasio je propovjednik.

“Jedan od okrutnih i nepravednih ratova (pravedan rat niti ne postoji) našega doba bio je Drugi svjetski rat za čijeg je trajanja kao i nakon njegova završetka odnio u smrt brojne ljude. To se dogodilo i na ovim prostorima i to pod posebnim okolnostima kada su mnogi ljudi, voljom ljudskog uma, zadojenog mržnjom i bezbožnom komunističkom ideologijom, a činom tako označene ruke nepravedno ubijeni. Kao hodočasnici sabrani smo na ovo posebno mjesto koje je s pravom nazvano oazom ili grobljem mira, kako bismo svojom nazočnošću iskazali poštovanje prema brojnim ljudima koji su na ovim prostorima pa i šire izgubili svoje živote, koji su okrutnom rukom ubijeni i tako nepravedno nestali s lica ove zemlje. Svojom nazočnošću ćemo im odati počast, a kao vjernici u Boga, u Krista Spasitelja i Otkupitelja, svojom molitvom ćemo ih preporučiti upravo Njemu da ih primi u svoje nebesko kraljevstvo. Razlog više zašto smo ovdje jest to da posvjedočimo za istinu, da se istina ne zaboravi, da ovu istinu prenesemo mlađim naraštajima, svojoj djeci, čija će sveta dužnost biti da nastave gdje ćete vi stati”, istaknuo je fra Marko dodavši da su bijeli križevi postavljeni u njihovu čast vanjsko obilježje, ali oni simboliziraju zajedništvo, sjećanje, oprost i pomirenje koje se očituje kroz sudjelovanje Božjega naroda u molitvi čime se proživljava i pokazuje ljudska i duhovna povezanost s pokojnicima stradalima na ovim prostorima.

“Uspomene i sjećanja važna su obilježja čovjeka, dok je zaborav zatirač vlastitog identiteta, koji u svijesti našega naroda neće prevladati niti pobijediti, a to okupljeni vjernici dokazuju i pokazuju ovom prilikom na ovome mjestu”, zaključio je fra Marko.

Nadalje je propovjednik istaknuo kako ne manjka primjera koji pokazuju da su svjesno i namjerno, sustavno i ustrajno zločinci činili sve da se iskrivi istina, da se zataška i da se zaboravi prošlost. Zato neizgovorena, namjerno prešućena istina zatire sjećanje, izaziva razdor, gasi memoriju, obezvrjeđuje i osporava važnost dragocjene nam svetinje, to jest istine o stradanju i ubojstvima nevinih ljudi i to po rukama zatirača vjere, donositelja nekog novog, čudnog bezbožnog poretka.

Propovijed je fra Marko zaključio riječima: “Naše današnje okupljanje je prilika da uputimo Bogu svoje molitve, uz obećanje da svoju povijest i svoje stradale nećemo zaboraviti te da iskreno zavapimo Bogu i u njegove ruke, poput svetoga Josipa Radnika, čiji spomendan danas slavimo, stavimo svoj život, sve naše planove i sva naša htijenja i nastojanja, sav svoj život, jer jedini pravi Put, Istina i Život je spasitelj naš Isus Krist kojeg molimo da sve nevine žrtve primi u svoje nebesko kraljevstvo”.

Pri samom kraju misnog slavlja okupljenima se obratio fra Miljenko Mića Stojić, zahvalivši svima na dolasku i sudjelovanju. Uputio je zahvalu svećenicima, kao i ministrantima te svima koji tijekom cijele godine skrbe o izgradnji i radu Memorijalnog centra Groblje mira. Posebno je zahvalio pokroviteljima – Hrvatskom narodnom saboru BiH na čelu s predsjednikom dr. Draganom Čovićem te Vladi Republike Hrvatske na čelu s predsjednikom Andrejem Plenkovićem.

Zahvalio je i sudionicima iz Tomislavgrada koji su svojim čitanjem i pjevanjem pridonijeli svečanosti slavlja, istaknuvši pritom predani rad tamošnjeg Povjerenstva za hrvatski žrtvoslov koje tijekom cijele godine skrbi o podizanju križeva za žrtve, osobito u slučajevima kada nema onih koji bi to mogli ili željeli učiniti za svoje najbliže.

Fra Mića je naglasio kako podizanje križeva za ubijene u Drugom svjetskom ratu i poraću, koji su kršteni na području Bosne i Hercegovine, ide svojim tijekom, pozvavši sve koji žele sudjelovati ili se informirati da posjete mrežnu stranicu grobljemira.info.

Na poseban način zahvalio je i predvoditelju misnog slavlja fra Marku Mrši, podsjetivši kako mu je, kao donedavnom provincijalu, povjerena zadaća pripreme postupka mučeništva za 44 ubijena subrata. Poželio mu je obilje Božjega blagoslova u tom poslanju te zahvalio na riječima koje je uputio okupljenima.

Na kraju je pozvao fra Marka da udijeli završni blagoslov i zaključi sveto misno slavlje.

Izvor: Crkva na kamenu/https://grobljemira.info/