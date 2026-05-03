Misa u Mostarskom Gracu

MOSTARSKI GRADAC – Upravitelj župe don Milenko Krešić slavio je u nedjelju 3. svibnja, svetu Misu u kojoj je sudjelovalo stotinjak okupljenih vjernika u miru i tišini groblja Jelkinovac u župi Mostarski Gradac. Na početku misnoga slavlja don Milenko je pozdravio prisutne vjernike i čestitao im na kršćanskoj hrabrosti što su se odvažili obratiti zakonitom upravitelju da predvodi svetu Euharistiju. U propovijedi ih je potaknuo, oslanjajući se na Isusove riječi pročitane u današnjem evanđelju: „Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga“ (Iv 14,1) i vjerujte u Crkvu koju je Krist ustanovio na temelju apostola čiji su nasljednici biskupi. Ova je Misa posebna jer je prva nedjeljna sv. Misa u župi Mostarski Gradac nakon više od 27 godina koju je slavio zakoniti upravitelj župe. Posljednji privremeni upravitelj župe bio je + fra Tihomir Kutle kojemu je dekret upravitelja župe istekao danom 22. veljače 1999.

Don Milenko je slavio Misu na poziv skupine vjernika iz župe Mostarski Gradac koji žele da se u njihovoj župi konačno urede crkvene prilike, da župa ima redovitog župnika i redovitu vjersku praksu u skladu s odredbama Katoličke Crkve. Već više od godine dana dio župljana, predvođen pastoralnim vijećem koje je na prijedlog upravitelja župe imenovao mostarsko-duvanjski biskup mons. Petar Palić 28. studenoga 2025., strpljivo je tražio da im se dopusti da u jednoj od crkava u župi koje su i oni gradili mogu slaviti sv. Misu, ali pozitivna odgovora nije bilo. Želeći ipak da se konačno u njihovoj župi počne slaviti barem nedjeljna sv. Misa, u dogovoru s upraviteljem župe odlučeno je da se za sada Misa slavi svake nedjelje na jednom od grobalja u 9 i 30 sati.

Župa Mostarski Gradac, prema odluci Svete Kongregacije za širenje vjere iz 1967., stavljena je na slobodno raspolaganje mostarsko-duvanjskom biskupu. Inače, do tada je bila povjerena pastoralnoj skrbi franjevcima hercegovačke provincije. Tu je odluku dodatno potvrdio dekret Svete Stolice Romanis Pontificibus iz 1975. koji je izdala ista Kongregacija, „s pristankom također Vijeća za javne crkvene poslove i Svete Kongregacije za redovnike i svjetovne ustanove“, a u svemu „odobrio, potvrdio i naredio da se objavi“ papa Pavao VI., sveti, 6. lipnja 1975.[1] Župa je od 1968. do 1980. bila bez zakonita župnika. Čim je biskup koadjutor mons. Pavao Žanić preuzeo upravu biskupije, 1980. godine, dobrohotno je dopustio nekim franjevcima da privremeno upravljaju župom dok se dekret ne provede. Ta privremenost potrajala je skoro 20 godina, do 1999. Od 1999. župom upravljaju suspendirani i iz Reda otpušteni svećenici iz Čapljine.

Blagoslovljeno Presveto Ime Isusovo kojemu je posvećena župa Mostarski Gradac!

[1] Marko Perić, Hercegovačka afera, Mostar, 2002., str. 534-539; citati: str. 537 i 539.

Izvor: Crkva na kamenu