Započinju 14. dani kršćanske kulture

SPLIT – Međunarodna manifestacija “Dani kršćanske kulture” četrnaesti put zaredom održava se u Splitu, Dubrovniku i Šibeniku od 17. do 27. ožujka. Manifestaciju “Dani kršćanske kulture” i ove će godine obilježiti velik broj kulturno javnih događaja, s gotovo 70 različitih programskih sadržaja, koncerata, izložbi, tribina, projekcija filmova, predstava, muzejskih programa, predstavljanja knjiga i nosača zvuka te oko 1000 sudionika programa.

Manifestacija Dani kršćanske kulture koja je prvi put održana godine 2005. u Splitu odvija se pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva kulture te županija i gradova u kojima se održava te u suorganizaciji sa Splitsko-makarskom nadbiskupijom, Dubrovačkom i Šibenskom biskupijom.

Jedanaestodnevni program ovogodišnjih 14. dana kršćanske kulture svečano će biti otvoren 17. ožujka u Splitu u palači Milesi (HAZU) u 11 sati, a manifestaciju će otvoriti splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. Po otvaranju manifestacije u palači Milesi bit će upriličeno i otvorenje Izložbe dobitnika nagrade prvog Salona suvremene sakralne likovnosti Ivo Dulčić – dobitnici prošlogodišnjeg prvog Salona, akademski slikar Vladimir Meglić i akademski kipar Kruno Bošnjak ove će godine u sklopu Salona imati svoje samostalne izložbe. Istoga dana u 13 sati u dvorani palače Skočibušić-Lukaris na splitskom Peristilu bit će otvorenje izložbe “Medicina sacra – Štovanje svetaca zaštitnika i duhovna dimenzija medicine” kojom Hrvatsko katoličko liječničko društvo Split, u suradnji s Hrvatskim muzejom medicine i farmacije te podružnicom Zagreb obilježava 25 godina od osnutka.

U Dubrovniku će 17. ožujka u katedrali u 19,30 sati manifestaciju otvoriti dubrovački biskup Mate Uzinić, a po otvaranju će uslijediti koncert ansambla Vokalisti Salone.

Šibenik će svečani program manifestacije započeti u katedrali u 19 sati gdje će biti održan korizmeni koncert u izvedbi Mješovitoga katedralnog zbora, Gradskog komornog orkestra, Gradskog pjevačkog zbora “Neuma” iz Drniša te dječjeg zbora župe sv. Jakova.

U sklopu bogatog i raznovrsnog programa ovogodišnjih “Dana kršćanske kulture” filmski dio programa bit će otvoren filmom “Dugo putovanje – Ignacije Lojolski” u Kinoteci Zlatna vrata u Splitu gdje će se do 27. ožujka svakoga dana s početkom u 18 sati izmjenjivati 15 raznovrsnih filmova, a još dva filma bit će prikazana i u Dubrovniku i Šibeniku. Kao posebnu filmsku novost treba istaknuti projekciju potresnog igranog filma “Sve što ostaje” koji hrvatska publika prvi put ima priliku pogledati – film donosi priču o Takashiju Nagaiju, japanskom sluzi Božjem, koji je preživio pad atomske bombe na Nagasaki i proglašen je japanskim nacionalnim herojem zbog svog doprinosa duhovnoj i kulturnoj obnovi svojega naroda.

Glazbeni program manifestacije obilježit će niz zanimljivih glazbenih događanja s više stotina sudionika iz cijele Hrvatske, a posebno se ističe oratorij za soliste, zbor i orkestar J. S. Bacha “Muka po Ivanu” (BWV 245) u izvedbi Vokalnog ansambla Antiphonus u Splitu, korizmeni koncert Dubrovačkog simfonijskog orkestra i Dubrovačkog komornog zbora u Dubrovniku, te u Šibeniku izvedbe Gradskog komornog orkestra, Mješovitog katedralnog zbora, muškog vokalnog sastava Delmati te mnogih drugih.

U splitskom dijelu programa posjetitelji će na jedan dan imati priliku krenuti “Tragovima kršćanstva u Solinu” – riječ je o obilasku znamenitih arheoloških lokaliteta pod vodstvom kustosa Muzeja arheoloških spomenika u Splitu Ljubomira Gudelja, koji je osmislio program, te u suradnji s Arheološkim muzejom u Splitu. Splićani i Šibenčani i ove će se godine susresti u Ružiću u sklopu bogatog programa koji se tradicionalno održava u crkvi Presvetog Otkupitelja – grobnici obitelji Meštrović, u suradnji s Muzejima Ivana Meštrovića, a gdje će biti održan križni put, misa, korizmeni koncert “Narode moj ljubljeni” u izvedbi Gradskog pjevačkog zbora “Neuma” iz Drniša te izložba “Ivan Meštrović i zavičaj” više kustosice Galerije Meštrović Zorane Jurić-Šabić. Dubrovački program obilježit će Noć muzeja u muzejima franjevačkog i dominikanskog samostana te u riznici katedrale.

Niz zanimljivih izložbi u Splitu se nastavlja izložbom “Sakralno-procesijska skulptura španjolskog baroka” – izložbom fotografija iz fundusa Nacionalnog muzeja u Valladolidu, a koja se ostvaruje u suradnji s Veleposlanstvom Španjolske u RH. Izložba će biti otvorena od 20. do 27. ožujka, na drugom katu palače HAZU-a (palača Milesi). Dubrovnik će ugostiti izložbu fotografija Ivice Bote “Put sv. Jakova”, a u Šibeniku bit će predstavljena pjesničko-slikarska mapa “Noćnog neba cvat” autora Miljenka Galića i Josipa Botterija Dinija.

U sklopu manifestacije bit će održan i niz zanimljivih tribina među kojima se posebno ističu susret za mlade u organizaciji Hrvatskog nadzemlja “Bog je mlad” – povodom objavljivanja knjige-intervjua pape Franje Bog je mlad, zatim “Buđenje gospođice Prim – tribina i susret s autoricom”, “Duh Sveti u književnoj i scenskoj umjetnosti” – izvedba monodrame Divlji konj i tribina s autorom Božidarom Prosenjakom i glumcem Rajkom Bundalom, te tribina “Suvremena književnost i autori kršćanskog nadahnuća” s ovogodišnjom dobitnicom nagrade Andrija Buvina Sanjom Nikčević te književnikom Mirom Gavranom. U Dubrovniku posebno se ističu predstavljanja knjiga prof. Ivice Žižića “Slava križa. Simboli i slike vjere u ranokršćanskoj kulturi” te knjige Toraide Demori Staničić “Javni kultovi ikona u Dalmaciji”.

Manifestacija Dani kršćanske kulture svečano će biti zatvorena dodjelom nagrade uglednoj hrvatskoj teatrologinji i kazališnoj kritičarki Sanji Nikčević, koja svojim stručnim radom na Festivalu kršćanskoga kazališta čiji je selektor, te brojnim člancima, kolumnama i emisijama nastoji oko afirmacije temeljnih ljudskih vrijednosti u kulturi iz jasno postavljene kršćanske pozicije. Ova autorica deset knjiga i više od stotinu znanstvenih radova te urednica pet antologija ujedno je predsjednica Hrvatskoga društva kazališnih kritičara, članica Glavnog odbora Matice hrvatske te aktivna u međunarodnim i hrvatskim strukovnim udrugama.

Cjelokupan program ovogodišnjih “Dana kršćanske kulture” dostupan je na mrežnim stranicama www.danikrscanskekulture.info.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA