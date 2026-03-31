Zbor mladih Amadeus glazbenom obradom Psalma 22 potiče na dublje razmatranje otajstava Velikog tjedna

Na Cvjetnicu, uvodeći puk u otajstva Velikoga tjedna, zbor mladih Amadeus premijerno je predstavio glazbenu obradu Psalma 22, “Bože moj, zašto si me ostavio?”.

“Kroz stihove psalma kralja Davida, koji naviješta Kristovu muku i raspeće, poželjeli smo potaknuti sve slušatelje i vjernički puk na dublje uranjanje u otajstva Velikog tjedna”, istaknuo je Emil Bevanda, voditelj zbora mladih.

Također, Emil je naglasio kako su upravo iz tog razloga odabrali Cvjetnicu, nedjelju Muke Gospodnje, za premijerno predstavljanje obrade.

Predivni kadrovi snimljenog spota zabilježeni su u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Dračevu, a tim povodom mladi članovi zbora iskreno zahvaljuju župniku, don Mati Peharu, na ugodnom gostoprimstvu i iskrenoj podršci.

Audio produkciju potpisuju Emil Bevanda i Dorijan Emanuel Rotim, dok je za video produkciju zaslužan Dario Dara Films. Za gitarom u obradi je sudjelovao Marin Ćubela, a kao solistice istaknule su se Ivana Jukić, Gloria Miličević, Marija Pinjuh i Valentina Vuletić.

Zbor Amadeus okuplja mlade glazbenike iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, a prepoznatljivi su po svojevrsnom spoju duhovne i svjetovne glazbe, humanitarnom djelovanju te kroz sudjelovanje u brojnim događanjima u organizaciji Katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini.

“Uz Psalam i dublju osobnu molitvu želimo zajedno uroniti u razmatranje Kristove žrtve i tako se pripremiti za njegovo slavno Uskrsnuće. Svima želimo blagoslovljen i radostan Uskrs”, poručili su iz zbora mladih Amadeus.

Izvor: Crkva na kamenu