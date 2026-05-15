Obiteljski centar: susret bračnih parova u znaku molitve i zajedništva

MOSTAR – U prostorijama Caritasa biskupija Mostar – Duvno i Trebinje – Mrkan, u srijedu 13. svibnja 2026., održan je duhovni susret za bračne parove s područja ovih dviju biskupija u organizaciji Caritasova Obiteljskog centra.

Susret je okupio 18 sudionika koji su kroz zajedničku molitvu, razmatranje i druženje imali prigodu osnažiti svoj bračni i obiteljski život u duhu vjere i zajedništva. Duhovni nagovor na temu „Duhovni život obitelji“ održao je vlč. Jakov Kajinić, duhovnik sjemeništa Petar Barbarić u Travniku.

Govoreći o važnosti duhovne izgradnje obitelji, vlč. Kajinić istaknuo je kako su molitva, međusobno razumijevanje i zajedništvo temelj svakoga kršćanskog doma te poticaj za svakodnevno življenje vjere u obiteljskom okruženju. Nakon poučnog predavanja upriličena je služba riječi koja je dodatno pridonijela molitvenom i sabranom ozračju susreta. Posebnu ljepotu cijelom događaju dao je gost predavač glazbenom pratnjom na gitari, čime je susret obogaćen toplinom i duhovnom radošću.

Po završetku službenoga dijela sudionici su nastavili zajedničko druženje u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi, razmjenjujući iskustva i svjedočanstva o važnosti zajedničkog rasta u vjeri i bračnom zajedništvu.

