Posmrtni ostaci hrvatskih žrtava iz Slovenije vraćeni u domovinu

Na graničnom prijelazu Macelj u srijedu, 13. svibnja, Republika Hrvatska preuzela je od Republike Slovenije posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava Drugoga svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Tom prigodom vojni biskup Jure Bogdan predvodio je molitvu odrješenja za pokojne te blagoslovio lijesove s posmrtnim ostacima žrtava, prenosi Vojni ordinarijat u RH.

Posmrtni ostaci hrvatskih žrtava prevezeni su iz Spomen-parka Dobrava kod Maribora, gdje je prethodno održan službeni dio primopredaje. Po dolasku kolone vozila na hrvatsku stranu, na granični prijelaz Macelj, vojni biskup Bogdan predvodio je molitvu za pokojne, povjeravajući ih Božjem milosrđu i kršćanskoj nadi u uskrsnuće.

U molitvi odrješenja Crkva je, pred posmrtnim ostacima žrtava koje su desetljećima čekale dostojanstven ukop, izrekla svoju trajnu vjeru da ljudski život, pa ni onda kada je nasilno prekinut i povijesno prešućen, ne nestaje iz Božjega spomena. Molitveni čin na Macelju bio je stoga važan trenutak crkvene pratnje povratka hrvatskih žrtava u domovinu, navode iz Vojnog ordinarijata.

Riječ je o posmrtnim ostacima žrtava ekshumiranih iz četiriju masovnih grobnica na području Republike Slovenije: Trebče, Podstenice odnosno Rugarski klanci, Košnica pri Celju i Cerklje ob Krki. Prema podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, posmrtni ostaci pripadaju hrvatskim žrtvama iz poslijeratnog razdoblja Drugoga svjetskog rata, a njihova je povezanost s hrvatskim stradalnicima utvrđena na temelju provedenih istraživanja, forenzičko-antropološke obrade i pronađenih predmetnih nalaza.

Primopredaja je ostvarena u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, u suradnji s nadležnim tijelima Republike Slovenije. U službenom dijelu programa sudjelovao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, koji je u Spomen-parku Dobrava kod Maribora položio vijenac i zapalio svijeću te, zajedno s predstavnicima slovenske strane, sudjelovao u potpisivanju zapisnika o predaji posmrtnih ostataka Republici Hrvatskoj.

Nakon dolaska na Macelj i molitve koju je predvodio vojni biskup Bogdan, kolona s posmrtnim ostacima hrvatskih žrtava nastavila je put prema vojarni „Pukovnik Marko Živković” u Velikoj Gorici.