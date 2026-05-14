Blažena Djevica Marija je savršen primjer onoga što je Crkva pozvana biti

Papa Lav XIV. je katehezu na općoj audijenciji u srijedu 13. svibnja, na blagdan Gospe Fatimske, posvetio Djevici Mariji, ističući njezinu “povijesnu konkretnost”, kao mlada žena pozvana živjeti izvanredno iskustvo; ona je savršen uzor, član i Majka Crkve, piše Vatican News.

Sveti Otac je u katehezi naglasio da su koncilski oci željeli posljednje poglavlje Dogmatske konstitucije o Crkvi posvetiti Blaženoj Djevici Mariji koja je i uzor, i uzvišeni član, i Majka cijele crkvene zajednice.

„Marija je savršen uzor onoga na što je pozvana cijela Crkva: biti stvorenje Riječi Gospodnje i majka djece Božje, rođene u poslušnosti djelovanju Duha Svetoga. Budući da je ona vjernica u punom smislu riječi, u kojoj nam je ponuđen savršeni oblik bezuvjetne otvorenosti božanskom otajstvu u zajedništvu svetoga Božjeg naroda, Marija je uzvišeni član crkvene zajednice. Konačno, budući da rađa djecu u Sinu, ljubljenu u vječnom Ljubljenom koji je došao među nas, Marija je majka cijele Crkve, koja joj se može obraćati s dječjim pouzdanjem, sigurna da će biti uslišana, zaštićena i ljubljena“, kazao je Papa.

Blažena Djevica Marija – ikona Otajstva

Sve te značajke Blažene Djevice Marije mogle bi se izraziti govoreći o njoj kao o ženi – ikoni Otajstva. Izraz žena naglašava povijesnu konkretnost ove mlade kćeri Izraelove, kojoj je dano živjeti izvanredno iskustvo postati majkom Mesije, ističe Papa i nastavlja:

„Izraz ‘ikona’ ističe da se u njoj ostvaruje dvostruko gibanje silaska i uzdizanja: u njoj blista i besplatan Božji izbor i slobodan pristanak vjere u Njega. Marija je stoga žena – ikona Otajstva, odnosno Božjega plana spasenja, nekoć skrivenog, a potpuno objavljenog u Isusu Kristu.“

Mjesto Blažene Djevice Marije u djelu Otkupljenja

Koncil je ostavio jasno učenje o jedinstvenom mjestu koje je Blaženoj Djevici Mariji namijenjeno u djelu Otkupljenja. Jedini Posrednik spasenja je Isus Krist, a njegova Presveta Majka ni na koji način ne zasjenjuje niti umanjuje to jedinstveno Kristovo posredništvo, nego pokazuje njegovu djelotvornost, podsjetio je Sveti Otac i dodao:

„U Djevici Mariji ogleda se i otajstvo Crkve: u njoj Božji narod nalazi prikazane svoje podrijetlo, svoj uzor i svoju domovinu. U Majci Gospodinovoj Crkva promatra vlastito otajstvo, ne samo zato što u njoj pronalazi uzor djevičanske vjere, majčinske ljubavi i zaručničkog saveza na koji je pozvana, nego prije svega zato što u njoj prepoznaje vlastiti prauzor, idealni lik onoga što je pozvana biti.“

Neka nam Marija pomogne odgovoriti po njezinu primjeru

Dopustimo da nas dotakne taj uzvišeni uzor koji je Marija, Djevica i Majka, te je zamolimo da nam svojim zagovorom pomogne odgovoriti na ono što se od nas traži po njezinu primjeru, naglasio je Papa i nazočne potaknuo da se zapitaju:

„Živim li svoju pripadnost Crkvi s poniznom i djelatnom vjerom? Prepoznajem li u njoj zajednicu saveza koju mi je Bog darovao kako bih odgovorio na Njegovu beskrajnu ljubav? Osjećam li se živim dijelom Crkve, u poslušnosti pastirima koje je Bog dao? Gledam li na Mariju kao na uzor, uzvišeni član i majku Crkve, te molim li je da mi pomogne biti vjernim učenikom njezina Sina?“

Neka nam Duh Sveti, koji je sišao na Mariju i kojega zazivamo s poniznošću i pouzdanjem, udijeli milost u punini živjeti ove divne stvarnosti. I nakon što smo produbili Konstituciju „Lumen gentium“, zamolimo Djevicu da nam izmoli dar da u svima nama raste ljubav prema svetoj Majci Crkvi!, zaključio je Sveti Otac.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA