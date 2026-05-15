Čašćenje relikvija sv. Male Terezije i njenih roditelja u Karmelu sv. Ilije

15. svibnja 2026.

Relikvije sv. Male Terezije i sv. roditelja Ljudevita i Zelije Martin došle su u Karmel sv. Ilije na Buškom jezeru 14. svibnja u popodnevnim satima, izvještavaju iz Organizacijskog odbora.
Svečano euharistijsko slavlje predvodio je o. Branko Zebić, OCD, uz svećenike suslavitelje te prisutne vjernike, štovatelje sv. Male Terezije i njezinih svetih roditelja.
Nakon euharistijskoga slavlja nastavljen je molitveni program. Relikvije u Samostanu sv. Ilije ostaju do subote 16. svibnnja, kada nakon svečanog ispraćaja u 13 sati odlaze u Župu sv. Male Terezije u Ledinac, potom u Karmel Bezgrešne Kraljice Karmela u Sarajevo te Župu sv. Male Terezije – Bistrica i svetište sv. Male Terezije – Presnače.

