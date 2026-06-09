Dani Srca Isusova u Bijelom Polju

Bijelo Polje je ovih dana u znaku svoga zaštitnika Presv. Srca Isusova, koji je patron bjelopoljske župe. Od utorka, 9. lipnja kreće duhovna obnova župe, te prigodni programi u krugu bjelopoljske župne crkve.

U utorak počinje trodnevnica u župi. Svaku večer trodnevnice: utorak, srijeda i četvrtak, sveta ispovijed u 18,30 sati, a sveta Misa u 19,00 sati, ispovijeda više svećenika, a za sve ostale informacije plakati su postavljeni po župi i okolici.

Utorak, 9. lipnja – Prva večer trodnevnice. Župna crkva: u 18,30 s. prigoda za svetu ispovijed, u 19,00 s. pobožnost Presv. Srcu Isusovu pa koncelebrirana sv. Misa, koju predvodi i propovijeda, te otvara „Dane Srca Isusova“ u Bijelom Polju: mons. Petar Palić, mjesni biskup, pjevaju: Pučki pjevači, Vidonje, Hrvatska, pod sv. Misom blagoslov mladih

U 20,00 sati održat će se “Večer Folklora” na Igralištu poviše župne crkve u kojoj sudjeluje 10 HKUD-a.Nastupaju: HKUD „Bijelo Polje“ Mostar; KUD „Šokadija“ Budrovci-Slavonija; HKUD „Katedrala“ Mostar; HKUD „Luke“ Višići; HKUD „Dubrave“ Aladinići; HKUD „Brotnjo“Čitluk; HKUD „Kočerin“ Kočerin; HKUD „Prenj“ Prenj;HKUD „Naši Korijeni“ Bobanovo; Pučki pjevači „Vidonje“ Hrvatska

Poslije službenog programa slijedi podjela zahvalnica, zatim veličanstveni Vatromet, pa opće pučko slavlje, nastupa: „Bjelopoljski band“

Srijeda, 10. lipnja – Druga večer trodnevnice. Župna crkva: u 18,30 sati prigoda za svetu ispovijed, u 19,00 s.pobožnost Presv. Srcu Isusovu, pa koncelebrirana sv. Misa, koju predvodi i propovijeda: don Ivan Marčić, župnik župe Ledinac, pjeva: Veliki zbor ledinačke župe, pod sv. Misom blagoslov djece

Četvrtak, 11. lipnja – Treća večer trodnevnice – Uočnica Patrona župe. Župna crkva: u 18,30 sati prigoda za svetu ispovijed, u 19,00 sati pobožnost Presv. Srcu Isusovu, pa koncelebrirana sv. Misa, koju predvodi i propovijeda: donIvan Bijakšić, župnik župePrenj-Dubrave, pjeva: Veliki zbor prenjske župe, pod sv. Misom blagoslov bračnih parova

Petak, 12. lipnja – Glavna Svetkovina, Presveto Srce Isusovo, zaštitnik župe. Svečanu koncelebriranu svetu Misu, u krugu bjelopoljske župne crkve u 18,00 sati predvodi: mons. Vlado Košić, biskup sisački, kojega će na početku misnog slavlja uime čitavog okupljenog puka i svećenstva pozdraviti bjelopoljski župnik don Rajko Marković, a potom će izraziti dobrodošlicu svim nazočnima. Pod sv. Misom pjeva: Mješoviti veliki zbor bjelopoljske župe.

Prije misnog slavlja biskup će na Vanjskom oltaru pred kipom Presv. Srca Isusova, u blizini župne crkve, izmoliti Posvetnu molitvu Presv. Srcu Isusovu, te zazvati Božji blagoslov na sav okupljeni katolički puk i bjelopoljsku župu, blagosloviti sve naše obitelji, vozače i vozila, nakon čega slijedi sv. Misa.

Dobro nam došli!

Izvor: Crkva na kamenu