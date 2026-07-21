Živimo hrabro svoju vjeru, njegujući zajedništvo

STOLAC – Župa Stolac svečano je proslavila blagdan sv. Ilije Proroka, zaštitnika župe i grada Stoca. Na misi se okupio veliki broj vjernika, hodočasnika i gostiju iz Stoca, okolnih mjesta i dijaspore. Proslava je započela blagoslovom ispred kipa sv. Ilije, nakon čega je uslijedila svečana procesija prema vanjskom oltaru. U procesiji su sudjelovali ministranti, kao i veliki broj svećenika. Svečanu svetu misu slavio je i propovijedao don Ivica Mršo, koji je u svojoj propovijedi govorio o životu i svjedočanstvu sv. Ilije Proroka, pozivajući okupljene da i danas hrabro žive svoju vjeru, njeguju zajedništvo i ostanu vjerni kršćanskim vrijednostima. Liturgijsko slavlje svojim je pjevanjem uzveličao Župni zbor sv. Cecilija.

Na kraju misnog slavlja okupljenima se obratio stolački župnik don Gordan Božić, zahvalivši svim vjernicima na dolasku i zajedničkoj molitvi. Posebnu zahvalnost uputio je svima koji su svojim radom i trudom sudjelovali u organizaciji proslave, kao i brojnim volonterima koji su posljednjih dana uređivali i čistili crkvu, crkveno dvorište i okoliš kako bi Stolac dostojno dočekao blagdan svoga zaštitnika.

Nakon završetka misnog slavlja druženje se nastavilo u dvorištu župne crkve. Članovi HKUD-a Stolac tradicionalno su zapjevali nekoliko izvornih hercegovačkih pjesama. Okupljeni vjernici potom su počašćeni čašicom pića te su u ozračju zajedništva, razgovora i radosti nastavili obilježavanje Ilindana. Blagdan sv. Ilije i ove je godine još jednom pokazao koliko je duboko ukorijenjen u život Stočana, okupljajući brojne vjernike u molitvi.

Ljiljana Matić

Izvor: Crkva na kamenu