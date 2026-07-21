Biskup Palić u Novom Šeheru: Bog nas najčešće susreće u tišini i krijepi za put koji je pred nama

NOVI ŠEHER – Na blagdan sv. Ilije proroka, zaštitnika župe Novi Šeher u ponedjeljak 20. srpnja mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić predvodio je svečano misno slavlje te u homiliji istaknuo kako je župni blagdan uvijek prilika za povratak izvorima vlastite vjere, zahvalnost za život župne zajednice i obnovu pouzdanja u Boga koji svoje vjernike nikada ne napušta.

U koncelebraciji s biskupom Palićem koncelebrirali su domaći župnik fra Josip Jukić, žepački dekan preč. Predrag Stojčević, kreševski gvardijan fra Josip Tomas te petnaestak svećenika uz sudjelovanje velikog broja okupljenih vjernika iz novošeherske župe, cijelog žepačkog kraja, ali i šire.

Prije početka misnog slavlja župnik fra Josip Jukić uputio je čestitke uz svetkovinu zaštitnika župe svojim župljanima, pozdravio sve hodočasnike, a posebne pozdrave je uputio mostarsko-duvanjskom biskupu mons. Paliću te svim svećenicima.

Na početku homilije biskup je podsjetio da se na blagdan župnog zaštitnika okupljaju ne samo sadašnji župljani, nego i brojni hodočasnici i oni koji se vraćaju u mjesto svoga djetinjstva i vjerskog odrastanja. Naglasio je da takvi susreti nisu samo povratak uspomenama, nego povratak izvoru iz kojega je rasla vjera mnogih naraštaja. Posebno je zahvalio svim poznatim i nepoznatim vjernicima koji su svojom molitvom, požrtvovnošću i tihim služenjem gradili župnu zajednicu kroz desetljeća.

Tumačeći starozavjetni izvještaj o proroku Iliji, biskup Palić istaknuo je kako Sveto pismo ne skriva ni trenutke ljudske slabosti velikih Božjih ljudi. Prorok Ilija, nakon velike pobjede nad Baalovim prorocima, ostaje iscrpljen i obeshrabren, no upravo tada doživljava Božju blizinu. „Bog čovjeka ne kori zbog njegove slabosti, nego ga najprije krijepi za put koji je pred njim“, naglasio je biskup, povezujući Ilijinu okrjepu kruhom i vodom s euharistijom u kojoj Krist i danas hrani svoj narod prije nego ga šalje u svakodnevni život.

Govoreći o susretu proroka Ilije s Bogom na Horebu, biskup je podsjetio da Gospodin nije bio ni u vihoru, ni u potresu, ni u ognju, nego u „šapatu laganoga i tihoga lahora“. Upozorio je kako suvremeni čovjek često traži Boga u izvanrednim i spektakularnim događajima, dok On najčešće progovara u tišini. Stoga je pozvao vjernike da se oslobode buke koja ispunja svakodnevni život te ponovno otkriju vrijednost šutnje, molitve i slušanja Božje riječi.

Osvrćući se na evanđeoski izvještaj o Isusovu preobraženju, biskup Palić istaknuo je da se sv. Ilija pojavljuje uz preobraženoga Krista kao predstavnik svih proroka koji su svojim životom upućivali na dolazak Mesije. Podsjetio je da Očeve riječi: „Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!“ ostaju trajni poziv Crkvi svih vremena da svoju vjeru gradi na slušanju Kristove riječi i pouzdanju u njegovu prisutnost, osobito u trenucima kušnje i životnih teškoća.

Na kraju homilije biskup je izdvojio tri poruke koje vjernicima ostavlja sv. Ilija: ne očajavati u trenucima umora i iscrpljenosti, nego dopustiti Bogu da čovjeka okrijepi; ustrajno nastaviti put prema Kristu unatoč kušnjama; te njegovati unutarnju tišinu kako bi se mogao prepoznati Božji glas. Naglasio je da Krist u euharistiji ostaje hrana za životni put, izvor snage u svakodnevnim borbama i jamstvo da Bog nikada ne napušta svoj narod. Homiliju je zaključio molitvom da zagovor sv. Ilije prati župu Novi Šeher, njezine obitelji, djecu, starije osobe i sve one koji traže put prema Bogu.

Ono po čemu će se svi vjernici pamtiti ovogodišnju proslavu „Iline“, na što se na kraju mise osvrnuo i biskup Palić, činjenica je da je prvi dio mise, gotovo cijela Služba riječi, održan na vanjskom oltaru, da bi kiša i olujni naleti vjetra „preselili“ nastavak misnog slavlja u samu crkvu.

Liturgijsko slavlje je pjesmom animirao zbor župe sv. Ilije pod vodstvom Katarine Perković. Na kraju misnog slavlja župnik se zahvalio svoj subraći svećenicima, svim okupljenim vjernicima te svima koji su sudjelovali u pripremi proslave patrona župe. Zaželio je da proslava nebeskog zaštitnika novošeherske župe ostavi trag u „našim životima“. Nakon završetka misnog slavlje mnogi vjernici su zaigrali u kolu, još jednoj neizostavnoj tradiciji „šerske“ župe.

Obilježavanu patrona prethodila je misa uočnica u nedjelju 19. srpnja, koja se tradicionalno održava kod kapele na Ponijevu, koju je predvodio fra Domagoj Šimić. Nakon mise blagoslovljena su djeca, a svi okupljeni su krenuli u procesije do crkve sv. Ilije u Novom Šeheru.

Godine 1854. odijeljena je od župe Osova samostalna kapelanija Ponijevo i prema matičnim knjigama ta godina se uzima kao godina nastanka ove kapelanije koja je kasnije od 15. prosinca 1872. godine dobila status župe i u tom svojstvu svoje sjedište 1894./1895. prenijela u Novi Šeher. Danas župa sv. Ilije u Novom Šeheru ima 2600 vjernika u 960 obitelji.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA