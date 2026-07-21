U Veljacima proslavljen sv. Ilija

VELJACI – Župa sv. Ilije Proroka u Veljacima svečano je proslavila blagdan svoga nebeskog zaštitnika, jednog od najvećih proroka Staroga Zavjeta, sv. Iliju Proroka. Središnjem misnom slavlju prethodila je trodnevnica tijekom koje su se brojni vjernici molitvom, ispovijedi i zajedničkim okupljanjima duhovno pripremali za proslavu župne svetkovine.

Na blagdan sv. Ilije program je započeo molitvom krunice, nakon čega je oko “Čaira” prošla svečana procesija s kipom sv. Ilije Proroka. U procesiji su sudjelovali brojni vjernici, ministranti, članovi župnih zajednica i djeca, svjedočeći zajedništvo i odanost svom zaštitniku.

Nakon procesije uslijedilo je svečano euharistijsko slavlje koje je predvodio fra Ivan Prusina, uza sudjelovanje velikog broja vjernika iz Veljaka i okolnih župa.

U svojoj propovijedi fra Ivan govorio je o proroku Iliji kao uzoru hrabrosti, ustrajnosti i nepokolebljive vjere. Podsjetio je kako je Ilija živio u vremenu kada je bilo teško ostati vjeran Bogu, ali se nije pokolebao pred izazovima i pritiscima, nego je hrabro svjedočio istinu.

“Prorok Ilija poziva i nas da budemo čvrsti u vjeri, da se ne predajemo pred izazovima današnjega vremena i da ostanemo vjerni vrijednostima koje smo primili od svojih roditelja i predaka. Kršćanin nije pozvan biti vjernik samo po imenu, nego svojim životom svjedočiti Evanđelje i živjeti ono što vjeruje”, poručio je fra Ivan.

Svečano misno slavlje pjesmom je uzveličao župni zbor Veljaci, koji je pjevao i na uočnicu te na samu svetkovinu. Proslava sv. Ilije i ove je godine okupila velik broj vjernika koji su zajedničkom molitvom, procesijom i svetom misom zahvalili svome nebeskom zaštitniku te uputili molitve za svoje obitelji, župu i cijeli kraj.

Na kraju misnog slavlja župnik fra Ante Kelava zahvalio se svima koji su pomogli da ovogodišnja proslava Ilindana u Veljacima protekne u najboljem redu, a posebno se zahvalio predvoditelju misnog slavlja fra Ivanu Prusini, koji je za tu prigodu stigao čak iz Švicarske gdje se trenutno nalazi na službi.

Izvor: Crkva na kamenu/radioljubuški.ba