Duhovna obnova u organizaciji Inicijative “40 dana za život”

Pod nazivom „#ŽivotJeIN“, Inicijativa “40 dana za život” prvi put organizira duhovnu obnovu koju će u Mostaru predvoditi fra Mario Knezović, župnik i gvardijan franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla u Mostaru. Duhovni susret održat će se u ponedjeljak 20. listopada 2025. u crkvi svetog Petra i Pavla, kao i u kripti, izvijestili su iz Inicijative.

Program započinje u 17,30 sati molitvom krunice, slijedi sveta misa u 18 sati, a duhovna obnova u kripti održat će se od 19 sati. Susret će animirati slavljenički tim Otkrivenje i Mladen Mandžo, a organizatori su osigurali skrb za djecu sudionika.

„Duhovna obnova namijenjena je mladima, obiteljima i svim vjernicima koji žele pronaći mir koji ne prolazi, obnoviti vjeru i zajedništvo te osnažiti svoj život u današnjem izazovnom svijetu“, ističu iz Inicijative.

Za prijavu djece potrebno je kontaktirati organizatore na broj 063 240 044, kako bi se pripremio program prilagođen svim uzrastima.