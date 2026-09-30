Najave

Misa za roditelje nerođene djece – Spomendan Anđela čuvara

30. rujna 2026.

Na spomendan Anđela čuvara, 2. listopada, bit će slavljena sveta misa na rimokatoličkom groblju u Raštanima u 16 sati, nakon koje će uslijediti procesija sa svijećama.

Posebno ćemo moliti:
za očuvanje i dostojanstvo nerođenog života,
za roditelje koji su pokopali svoju nerođenu djecu – da im Gospodin daruje utjehu i nadu u vječni život, a njihova djeca budu njihovi zagovornici na nebu.

Dođimo zajedno i povjerimo svu djecu i roditelje zaštiti svojih anđela čuvara.

“… anđelima će biti slični, jer sinovi su Božji” (Lk 20,36)

Nakon svete mise roditelji su pozvani na zajedničko druženje u Sidro – mjesto župnog zajedništva u župi sv. Mateja na Rudniku u Mostaru.

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