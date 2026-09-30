Proslavljen sv. Mihovil, zaštitnik Vojne kapelanije u vojarni „Božan Šimović“ u Čapljini

ČAPLJINA – U utorak, 29. rujna 2026., u kapeli sv. Mihovila Arkanđela proslavljen je nebeski zaštitnik vojne kapelanije u vojarni „Božan Šimović“ u Čapljini.

Misno slavlje predslavio je don Gabrijel Pavlović, župni vikar u župi Mučeništva sv. Ivana Krstitelja na Gradini, uz koncelebraciju čapljinskoga dekana i župnika župe Presvetoga Trojstva u Gabela Polju don Bernarda Marijanovića, župnika župe sv. Franje u Čapljini don Ilije Petkovića, umirovljenog svećenika i pomoćnika u župi Čapljina don Ilije Petkovića (starijeg), župnika župe sv. Stjepana Prvomučenika u Gabeli don Dragana Filipovića, župnika župe Presvetoga Srca Isusova u Crnču don Ante Jukića, župnika župe sv. Tome apostola u Mostaru don Branimira Bevande, župnika župe sv. Jure u Viru don Vinka Nenadića, vojnog kapelana u Kiseljaku i župnika župe Uznesenja BDM u Haljinićima don Ljube Zelenike i vojnoga kapelana u Čapljini i župnika u župi sv. Petra i Pavla Gorica – Struge don Tomislava Rajiča.

Uz vojnike, dočasnike i časnike, kako one koji su još u službi, tako i one koji su u mirovini te njihove obitelji, na svetoj misi sudjelovali su i pripadnici MUP-a i Granične policije BiH, vojne i civilne policije, vatrogasci, pripadnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata, vršitelji civilnih i političkih vlasti te vojni imam u Čapljini Mustafa Čolakhodžić.

U prigodnoj propovijedi don Gabrijel se osvrnuo na ulogu sv. Mihovila te potaknuo vojnike ali i sve ostale, da časno i s ljubavlju u odori koju nose obavljaju svoje svakodnevne dužnosti pristajući i brinući jedni o drugima te da uvijek izabiru dobro poput sv. Mihovila.

Svetu misu svojim svečanim i skladnim pjevanjem po prvi put uzveličala je novoosnovana klapa “Sv. Mihovil”, klapa vojne kapelanije u Čapljini te gosp. Bernarde Kozine.

Na kraju svete mise vojni kapelan don Tomislav Rajič izrekao je riječi zahvale dragome Bogu i svima koji su došli na proslavu patrona vojne kapelanije te svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli organizaciji ove proslave.

Izvor: Crkva na kamenu