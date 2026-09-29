Trodnevnica i proslava 150 godina župe sv. Franje u Bukovici

U četvrtak započinje trodnevnica u čast sv. Franje, utemeljitelja Franjevačkih redova, naslovnika župne crkve i zaštitnika Župe sv. Franje u Bukovici. Trodnevnici prethodi pobožnost sv. Franji, a program započinje u 17,30 sati. Tijekom trodnevnice neće biti listopadske pobožnosti u Bukovici ni u Brišniku, kao ni jutarnje svete mise.

Prvi dan trodnevnice, u četvrtak, 1. listopada, bit će hodočašće duvanjskih framaša sv. Frani u Bukovicu. Svetu misu predvodit će don Ivan Aničić, župnik iz Prisoja, a nakon mise bit će euharistijsko klanjanje.

U petak, drugoga dana trodnevnice, 2. listopada, u Bukovicu hodočaste članovi Trećega reda iz Grada sv. Frani. Svetu misu predvodit će don Damir Pažin, župnik iz Grabovice, a nakon mise bit će klanjanje sv. Križu Kristovu.

U subotu, 3. listopada, je treći dan trodnevnice i uočnica svetkovine. Svetu misu predvodit će fra Anthony Burnside, župnik iz Šuice. Nakon pobožnosti, a prije svete mise, bit će proslavljen Obred preminuća našega oca Franje. Na kraju svete mise vjernici će moći primiti blagoslov moćima sv. Franje. Za subotu se oglašava post, odnosno nemrs.

U nedjelju se slavi svetkovina sv. Franje, zapovijedana svetkovina za župu sv. Franje u Bukovici. Sveta misa u Brišniku bit će u 8 sati, a u Bukovici u 8 sati te pučka misa u 11 sati. Svečano misno slavlje u 11 sati predvodit će biskup mons. Petar Palić, koji će tom prigodom blagosloviti i nova zvona.

Ovom svetom misom proslavit će se i veliki jubilej – 150 godina od utemeljenja Župe sv. Franje u Bukovici te 800 godina od smrti sv. Franje.