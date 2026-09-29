Nadbiskup Fulton J. Sheen proglašen blaženikom

Časni sluga Božji Fulton John Sheen proglašen je blaženikom u četvrtak 24. rujna 2026. na svečanoj misi koju je kao izaslanik Lava XIV. predslavio proprefekt Dikasterija za evangelizaciju kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, u St. Louisu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na početku mise kardinal Tagle pročitao je Papinu formulu beatifikacije na latinskom, a zatim ju je biskup Peorije, blaženikove rodne biskupije, Louis Tylka pročitao na engleskom jeziku.

Papa je u njoj opisao „svog sunarodnjaka iz Illinoisa“ kao „neumornog propovjednika Evanđelja kroz suvremena sredstva komunikacije“ i „brižnog pastira, potaknutog misionarskim žarom“. Dan uoči beatifikacije, 23. rujna, tijekom opće audijencije na Trgu svetog Petra također je istaknuo primjer „svetog biskupa, poznatog po svom evangelizacijskom djelovanju putem medija“. Poželio je da mnogim drugima bude poticaj „da i oni pronalaze nove načine širenja evanđeoske poruke s radosnim poletom“.

U homiliji je kardinal Tagle pažnju s medijske prepoznatljivosti američkog nadbiskupa usmjerio na srž njegovoga misionarskog poslanja: zajedništvo s Kristom i zajedništvo s ljudima, osobito siromašnima i ranjivima. Novog blaženika pohvalio je kao čuvara vrata Božje kuće koji je razumio kako prenositi Evanđelje na uvijek nove načine, dopirući tako do bezbroj osoba.

Prisjetio se i jednog događaja iz života Fultona Sheena – susreta s papom Piom XII. Na Papino pitanje koliko je duša preobratio, američki biskup odgovorio je da ne zna, da ih nikada nije brojao da ne bi podlegao iskušenju oholosti misleći da je to njegova zasluga.

U središte televizijske emisije „30 paralela“ iz 1967. godine stavio je siromaštvo. Kardinal Tagle se prisjetio da je bl. Fulton Sheen u jednoj od emisija naveo događaj koji izgleda kao da potječe iz „Oporuke sv. Franje Asiškog“ u kojem siromah prepričava svoje obraćenje zahvaljujući susretu s gubavcima, duhovnom događaju koji je sve što je do tada smatrao „gorkim“ pretvorio u „slatkoću“.

Blaženik je posjetio Bulubu u Ugandi, mjesto u kojem je boravilo 500 ljudi gubavaca. Jedan od njih prišao je biskupu. Već je izgubio donji dio ruke i šaku. Blaženi Fulton, najprije drhteći od straha, zgrabio je ono što je ostalo od te ruke i zatim „držao u svojim rukama ranjeno tijelo čovjeka oboljelog od gube, smatrajući sebe jednim od njih – 501. osobom pogođenom gubom“, rekao je kardinal Tagle.

Spomendan blaženog Fultona Sheena slavit će se na dan njegovog rođenja za nebo, 9. prosinca. To je ujedno nadnevak prvog ukazanja Gospe Guadalupske sv. Ivanu Diegu 1531. godine.

Fulton John Sheen rođen je 8. svibnja 1895. u El Pasu u američkoj saveznoj državi Illinoisu. Za svećenika je zaređen s 24 godine. Nakon stjecanja doktorata iz teologije u Rimu vratio se u Sjedinjene Američke Države gdje je započeo svoje pastoralno djelovanje.

Od 1926. do 1950. predavao je filozofiju na Katoličkom sveučilištu u Washingtonu. Godine 1930. na poziv američke radijske postaje NBC počeo je sudjelovati u nedjeljnoj emisiji „Katolički sat“. Godine 1950. započeo je djelovati kao televizijski propovjednik u emisiji „Vrijedi živjeti“ koju je prema podacima Papinskih misijskih djela svakoga tjedna pratilo više od 30 milijuna gledatelja.

Medije je koristio za prenošenje Radosne vijesti, znanja i poruke Božje ljubavi. Napisao je stotine knjiga i članaka te sudjelovao u brojnim radijskim i televizijskim emisijama.

Godine 1950. imenovan je nacionalnim ravnateljem Društva za širenje vjere nakon čega je započeo niz putovanja u Aziju, Afriku i Oceaniju. Za biskupa je posvećen 11. lipnja 1951., a 1966. imenovan je biskupom u Rochesteru. Osobni naslov nadbiskupa dodijelio mu je papa Pavao VI. na dan umirovljenja, 6. listopada 1969. godine. Preminuo je 9. prosinca 1979. u New Yorku.

Objavljivanje dekreta o čudu po njegovom zagovoru odobrio je papa Franjo 5. srpnja 2019. Priznato je čudo oživljenja mrtvorođenog dječaka Jamesa Fultona Engstroma. Nakon neuspješnih pokušaja reanimacije roditelji su se utekli zagovoru biskupa Sheena i novorođenče je oživjelo. Danas 16-godišnji nosio je blaženikove relikvije na slavlju beatifikacije u kojem je sudjelovalo oko 50 tisuća vjernika.