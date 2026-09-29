Proslavljena svetkovina sv. Vinka Paulskoga

MOSTAR – U mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve, u nedjelju, 27. rujna, svečanom svetom misom u 18 sati proslavljena je svetkovina sv. Vinka Paulskoga, utemeljitelja Družbe sestara milosrdnica koje u Mostaru djeluju još od 1872. godine, a u katedrali 46 godina. Svetu misu predvodio je don Josip Radoš, ravnatelj Svećeničkoga doma u Mostaru u koncelebraciji sa šestoricom svećenika.

Govoreći o misionarskome služenju sv. Vinka i njegovoj ljubavi prema bližnjima u potrebi, don Josip je istaknuo kako je, prema Isusovim riječima iz Evanđelja po Luki, naš bližnji svaki čovjek u potrebi kojemu možemo i moramo iskazati milosrđe, bez obzira na njegovo podrijetlo, vjeru ili naciju. Bližnji nije samo rodbina ili prijatelj, netko nama blizak po krvi ili srcu, nego onaj kojemu smo pozvani iskazati milosrđe. Zaključak ove biblijske pouke leži u Isusovu pozivu: „Idi pa i ti čini tako.“ To je poziv nama da ne čekamo da bližnji budu otkriveni, već da mi sami postajemo bližnji drugima.

Sv. Vinko, rođen u siromašnoj seljačkoj obitelji u Gaskonji u Francuskoj, za svećenika je zaređen vrlo mlad. U početku je tražio ugledne i dobrostojeće položaje i karijeru. Ključni trenutak u njegovu životu dogodio se dok je bio župnik u mjestu Châtillon-sur-Chalaronne, kada je saznao da je cijela jedna siromašna obitelj teško bolesna. Nakon što je potaknuo župljane da im pomognu, shvatio je kako pomoć siromasima mora biti organizirana i stalna, a ne jednokratna.

Sv. Vinko je pokrenuo brojne inicijative koje su promijenile lice karitativnoga rada u Crkvi: Bratovštinu kršćanske ljubavi čiji su se članovi brinuli za bolesnike i siromahe, Družbu misionara lazarista čiji su se članovi brinuli za pučke misije i duhovnu obnovu seljaka te odgoj svećenika i Kćeri kršćanske ljubavi (sestre milosrdnice), osnovane 1633. godine zajedno sa sv. Lujzom de Marillac, kao prvi ženski red posvećen radu s bolesnicima i skrbi za napuštenu djecu u Parizu te za osuđenike na galijama. Na koncu svoje propovijedi pozvao je vjernike na vjerno iskazivanje ljubavi prema svima koji su u potrebi, a sestrama milosrdnicama čestitao svetkovinu njihova utemeljitelja i zaštitnika sv. Vinka Paulskoga.

Liturgijsko pjevanje animirao je Mješoviti katedralni zbor „Marija“ pod vodstvom don Luke Cvitanovića, a posluživali su bogoslovi i ministranti iz katedralne Župe.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA