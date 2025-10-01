Misa za roditelje nerođene djece – Spomendan Anđela čuvara

U četvrtak, 2. listopada 2025., na spomendan Anđela čuvara, služit će se sveta Misa na rimokatoličkom groblju Raštani (župa Svetoga Mateja – Mostar), u 16 sati, nakon koje će uslijediti procesija sa svijećama.

Posebno ćemo moliti:

za očuvanje i dostojanstvo nerođenog života,

za roditelje koji su pokopali svoju nerođenu djecu – da im Gospodin daruje utjehu i nadu u vječni život, a njihova djeca budu njihovi zagovornici na nebu.

Dođimo zajedno i povjerimo svu djecu i roditelje zaštiti svojih anđela čuvara.

“… anđelima će biti slični, jer sinovi su Božji” (Lk 20,36)

Nakon svete Mise roditelji su pozvani na zajedničko druženje u Sidro – mjesto župnog zajedništva.

Izvor: Crkva na kamenu