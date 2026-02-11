“Mladić i njegov Bog” – Svjedočanstvo i predstavljanje knjige

U subotu, 21. veljače, nakon večernje mise u 18,30 sati u župi sv. Mateja na Rudniku u Mostaru održat će se svjedočanstvo o Stjepanu Čuturi, mladiću na glasu svetosti.

Stjepan (Stipe) Čutura bio je brat, sin, ujo, dečko, vaterpolist, mladić iz Sesveta koji je u 17. godini obolio od adenokarcinoma debeloga crijeva, bolesti od koje oboli tek 1 od 100 milijuna mladića.

Na susretu će Draženka Čutura, Stipina majka, i Andrija Čutura, Stipin brat, svjedočiti kako je kroz svoju bolest Stipe rastao u vjeri, a susret će moderirati fra Serđo Ćavar.

O Stipinom životu napisana je knjiga Mladić i njegov Bog.

Izvor: Crkva na kamenu