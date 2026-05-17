Pohod relikvija sv. Male Terezije i njezinih svetih roditelja župi Ledinac

LEDINAC – Relikvije sv. Male Terezije i njezinih svetih roditelja, Ljudevita i Zelije Martin, pohodile su župu sv. Male Terezije od Djeteta Isusa – Ledinac u subotu 16. i nedjelju 17. svibnja 2026., kada je upriličen bogat duhovni program u čast zaštitnice župe i njezinih roditelja.

Svečano misno slavlje u subotu 16. svibnja u 18 sati predslavio je mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski. Na početku euharistijskoga slavlja biskup je blagoslovio kip svete Male Terezije postavljen u crkvenom dvorištu, nakon čega je uslijedila sveta misa.

Liturgijsko slavlje pjesmom je animirao župni zbor „Nebeske ruže“, a brojni vjernici sudjelovali su u molitvi i štovanju relikvija.

Biskup Petar u svojoj je homiliji istaknuo kako je dolazak moći svete Male Terezije te njezinih roditelja, svetih Ljudevita Martina i Zelije Martin, poseban milosni trenutak za cijelu župu i snažan poziv na obnovu obiteljskog i duhovnog života. Naglasio je kako dolazak „cijele jedne svete obitelji“ među vjernike nosi duboku poruku o svetosti koja se ne ostvaruje samo u velikim djelima, nego prije svega u svakodnevnoj vjernosti Bogu, molitvi i ljubavi unutar obitelji.

Polazeći od riječi proroka Izaije: „Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti“, biskup je istaknuo kako Sveto pismo pred vjernike stavlja sliku Boga koji nije dalek i hladan, nego nježan i brižan poput majke koja grli svoje dijete. Upravo je takvu sliku Boga, kazao je, u svome životu otkrila mala Terezija iz Lisieuxa, svetica koja je svojim jednostavnim i poniznim putem osvojila srca milijuna vjernika diljem svijeta.

Govoreći o obitelji Martin, biskup Palić podsjetio je kako su Ljudevit i Zelija bili obični ljudi, urar i čipkarica, ali su svoj dom pretvorili u mjesto molitve, ljubavi i rasta u vjeri. Istaknuo je kako nisu činili velika i spektakularna djela, nego su svakodnevno živjeli Evanđelje te upravo zato postali primjer kršćanske svetosti. Njihova je obitelj, naglasio je, rodila pet redovnica, a najmlađa kći Terezija postala je naučiteljica Crkve i jedna od najpoznatijih svetica modernoga doba.

Biskup je posebno naglasio kako se svetost rađa upravo u obitelji te da današnjem čovjeku snažno odjekuje svjedočanstvo svetih supružnika Martin. U vremenu kada su brak i obitelj izloženi brojnim izazovima, kada se vjera potiskuje iz svakodnevice, a djeca često odrastaju bez jasnih duhovnih uporišta, dolazak moći svetih supružnika biskup vidi kao proročki znak i ohrabrenje obiteljima da ponovno otkriju vrijednost zajedničke molitve, odlaska na svetu misu i kršćanskog odgoja djece.

Osvrćući se na ulomak iz Djela apostolskih o Akvili i Priscili, biskup Petar je istaknuo kako Crkva ne raste samo zahvaljujući velikim propovjednicima, nego ponajprije preko svetih i vjernih obitelji koje svojim životom svjedoče Evanđelje. Kao što su Akvila i Priscila pomogli Apolonu bolje upoznati Kristov put, tako su i Ljudevit i Zelija bili prvi učitelji vjere svojoj kćeri Tereziji. U tome je, poručio je, sadržan i poziv današnjim kršćanskim obiteljima da postanu mjesta gdje će djeca naučiti moliti, gdje će se prenositi vjera i gdje će mnogi ponovno pronaći put Bogu.

Središnji dio homilije biskup je posvetio „malom putu“ svete Terezije. Istaknuo je kako se njezina svetost nije sastojala u velikim pothvatima, nego u potpunom pouzdanju u Božju ljubav i u vjernosti malim svakodnevnim djelima. Terezija je, kazao je biskup Petar, razumjela da Bog nije strogi sudac koji traži ljudske slabosti, nego Otac koji ljubi svoju djecu i prima ih s nježnošću i milosrđem. Zato je njezin „mali put“ put jednostavnosti, pouzdanja i ljubavi u svakodnevnim životnim situacijama.

Povezujući evanđeoske riječi: „Štogod zaištete u Oca, dat će vam u moje ime“, biskup Palić istaknuo je kako Isus otvara vrata Očeva srca i čovjeku objavljuje Boga koji ljubi bezuvjetno. Upravo je to bila srž duhovnosti svete Terezije: potpuno predanje Božjoj ljubavi i povjerenje da spasenje nije plod ljudske savršenosti, nego Božji dar.

Govoreći o stvarnosti današnjega života, biskup je spomenuo brojne terete koje ljudi nose: bolesti, krize u obiteljima, ovisnosti, nezaposlenost, samoću starijih i zabrinutost roditelja za djecu koja odlaze iz svojih domova i domovine. U svemu tome, poručio je, Bog po riječima proroka Izaije želi biti utjeha svome narodu, a dolazak moći svete Terezije i njezinih roditelja znak je Božje blizine i ohrabrenja svima koji trpe.

Istaknuo je i kako utjeha koju Bog daje nije pasivna, nego poziv na djelovanje kroz ljubav i svakodnevnu žrtvu. Podsjetio je da je sveta Terezija, iako nikada nije napustila samostan u Lisieuxu, postala zaštitnica misija upravo zahvaljujući molitvi, prikazivanju patnje i vjernosti malim djelima ljubavi. U tome je biskup prepoznao poziv svakom vjerniku da svetost živi ondje gdje se nalazi: u obitelji, na radnom mjestu, u susjedstvu i svakodnevnim odnosima.

Zaključujući homiliju, biskup Petar je vjernike pozvao da svetoj pričesti pristupaju s povjerenjem i jednostavnošću poput male Terezije, svjesni da Krist dolazi čovjeku kao dar ljubavi. Pozvao ih je i da, časteći moći svete Terezije te svetih Ljudevita i Zelije, mole zagovor za svoje obitelji, kako bi njihovi domovi postali „male kućne Crkve“, mjesta molitve, zajedništva i rasta u svetosti.

Na kraju mise župnik don Ivan Marčić zahvalio je Bogu, biskupu Petru Paliću te svim svećenicima i vjernicima na dolasku, istaknuvši radost župe što može primiti ove relikvije.

Tijekom subotnjeg dana, nakon svete mise, vjernici su mogli pristupiti relikvijama i pomoliti se u tišini. Program je završio večernjim bdijenjem u molitvi i kontemplaciji pred relikvijama, a vjernici su ostali do kasnih večernjih sati u molitvi i osobnoj pobožnosti.

U nedjelju 17. svibnja program se nastavlja jutarnjim molitvenim aktivnostima, uključujući krunicu i klanjanje pred relikvijama. Središnji dio nedjeljnog programa bit će svečano euharistijsko slavlje, na kojem su vjernici ponovno sudjelovali u molitvi i štovanju relikvija. Ispraćaj relikvija iz župe Ledinac predviđen je u 14 sati te će nastaviti svoje putovanje u druge župe i samostane, prenoseći duh svetosti Male Terezije i njezinih roditelja među vjernike.

Izvor: Crkva na kamenu