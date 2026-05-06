Najava komemoracije i svetog misnog slavlja

Komemoracija u čast nevinih žrtava Križnog puta na Radimlji održat će se i ove godine u nedjelju, 17. svibnja 2026. Program započinje u 11,45 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, dok je sveto misno slavlje predviđeno u 12 sati kod spomenika na Radimlji.

Svetu misu predslavit će fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije, a u liturgijskom dijelu sudjelovat će ujedinjeni zborovi pod ravnanjem don Dragana Filipovića i ŽVS Bura, stvarajući dostojanstveno i molitveno ozračje.

Radimlja već desetljećima nosi snažno simbolično značenje kao mjesto stradanja i tihe molitve za tisuće nevino pogubljenih u poraću Drugoga svjetskog rata. Upravo zato Grad Stolac, Udruga građana Vidovo polje Stolac i Župa Stolac svake godine organiziraju ovo okupljanje s ciljem očuvanja sjećanja i odavanja počasti žrtvama.

Posebno se pamti i prošlogodišnja propovijed mostarsko-duvanjskog biskupa mons. Petra Palića, koja je snažno odjeknula među okupljenima riječima: “Biti čovjek znači boriti se za život, mir i pravdu”, poruka koja i danas ostaje trajni poziv na odgovornost i ljudskost.

Ova komemoracija nadilazi samo okupljanje – ona predstavlja važan podsjetnik na potrebu suočavanja s prošlošću te njegovanje kulture sjećanja utemeljene na istini i dostojanstvu. Mnoge žrtve i danas nemaju obilježeno mjesto počinka, a njihova stradanja i dalje traže priznanje i pravdu.

Osim Radimlje, i druga mjesta poput korita rijeke Bregave, Bišine kod Nevesinja, Trebinjske šume te brojne jame u okolici Stoca svjedoče o teškim stradanjima i upozoravaju na važnost trajnog pamćenja kako se slični zločini nikada ne bi ponovili.

Organizatori upućuju poziv svim vjernicima, obiteljima žrtava i ljudima dobre volje da svojim dolaskom odaju počast i sudjeluju u zajedničkoj molitvi. Dolazak na Radimlju znak je poštovanja, ali i trajne brige da se istina ne zaboravi.

Izvor: Crkva na kamenu