Nightfever u Mostaru – večer molitve, pjesme i svjetla

I ove godine župa sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru organizira tradicionalnu večer otvorene crkve – Nightfever, koja će se održati u subotu, 31. listopada 2026., na uočnicu svetkovine Svih svetih.

Program započinje svetom misom u 18 sati, najuzvišenijom molitvom Crkve, nakon koje slijedi euharistijsko klanjanje. Klanjanje će pjesmom animirati župni zborovi te mladi iz župnog pokreta BIOS, koji su za ovu večer pripremili posebne meditacije. Tijekom klanjanja, mladi će izlaziti na ulice grada i prolaznicima dijeliti svijeće – znak poziva da i oni uđu u crkvu, zapale svjetlo i zastanu u tišini pred Gospodinom. Zapaljene svijeće ostaju gorjeti u crkvi i nakon što ljudi odu, kao znak njihovih molitava i nakana. U tamnoj crkvi one svijetle poput živih znakova nade i povjerenja, stvarajući prepoznatljivu i duboku atmosferu Nightfever-a.

Pozivamo sve građane Mostara da nam se pridruže u ovoj večeri molitve, pjesme, ispovijedi i susreta. Svatko je dobrodošao — bilo da želi zapaliti svijeću, pomoliti se, poslušati pjesmu, ispovjediti se ili jednostavno razgovarati sa svećenikom. Ovo je lijepa prilika za duhovnu pripravu za svetkovinu Svih svetih, kada slavimo sve one dobre i svete ljude, poznate i nepoznate baštinike Neba koji su živjeli vjeru u svakodnevici. Neka i ova večer bude poticaj svima nama da kroz molitvu, glazbu i zajedništvo ponovno otkrijemo put prema vlastitoj svetosti.

Izvor: Crkva na kamenu