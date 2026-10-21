Crkva u Hrvata

Pješačko hodočašće Stadlerovim stopama

21. listopada 2026.

Sestre Služavke Malog Isusa zagrebačke provincije: s. M. Emanuela Pečnik, provincijska glavarica, s. M. Rebeka Gačić i s. M. Zrinka Šutalo, pročelnica za DPMI- zagrebačke provincije i vjernici laici pješačili su  250 kilometara Stadlerovim stopama hodajući od Stadlerovog rodnog  Slavonskog Broda, od župe krštenja do Sarajeva, vrhbosanske prvostolnice u danima od 9. do 20. listopada. Bili su to dani ispunjeni žarkom molitvom, žrtvom i dubokom čežnjom da i ovim prohodanim kilometrima posvjedoče o svetosti  utemeljitelja, sluge Božjega Josipa Stadlera i doprinesu glasu svetosti.
Ovaj nesvakidašnji duhovni i fizički pothvat započeo je u crkvi Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu, mjestu gdje je Josip Stadler kršten. Nakon misnog slavlja i primanja prigodnih hodočasničkih putovnica, hodočasnici su se uputili preko graničnog prijelaza na rijeci Savi u Bosnu, prateći povijesni put prvog vrhbosanskog Nadbiskupa. Tijekom jedanaestodnevnog hoda hodočasnici su prolazili kroz župe i mjesta od Dervente, Foče, Doboja, preko Maglajskog svetišta, Žepča, Zenice,  Čajdraša, Vjetrernice, Počulice, Dubravice, preko Viteza, Busovače, Gromiljaka, Blažuja sve do Sarajeva.
I ovo hodočašće bilo je obilježeno nošenjem hodočasničkog križa koji je napravljen  od slavonskog hrasta. Hodočasnički križ kao štit nosili su hodočasnici cijelim putem. Riječ je o uvećanoj replici Stadlerova pektorala (prsnog križa). U križ je ugrađen relikvijar s komadićem štole sluge Božjega, što je sudionicima davalo posebnu duhovnu snagu u trenucima fizičkog umora i iscrpljenosti.
Svaki dan hodočašća započinjali su slavljenjem euharistije i prigodnom molitvom kojom su se duhovno pripravljali za dionicu puta određenog dana. Dan je  bio  prožet osobnom i  zajedničkom  molitvom, moljenjem ružarija, moljenjem krunice Djeteta Isusa, krunicom Božjega milosrđa i prigodnim pjesmama. Na svakoj dnevnoj postaji u hodočasničke putovnice svećenici  župnici su im utiskivali prigodni pečat nakon misnih slavlja.
Ulazak u Sarajevo, osobito u katedralu Srca Isusova, u kojoj se nalazi i grob nadbiskupa sluge Božjega Josipa Stadlera, bio je vrhunac ovog milosnog putovanja. Ispunjeni dubokom zahvalnošću i suzama radosnicama, hodočasnici su zahvalili Bogu na prehodanom putu i darovanim milostima, ujedinjeni u zajedničkoj molitvi da sluga Božji Josip Stadler što prije bude uzdignut na čast oltara. Hodočasnici su, po dolasku u Sarajevo, posjetili i  druge ustanove koje je sagradio Sluga Božji Josip Stadler.  Na kraju hodočašća upriličen je susret s postulatorom kauze dr. sc. don Pavom Jurišićem.
“Molimo mi Gospoda da ti vijenac slave da!
Slugo Božji, Josipe, moli za nas putnike”.

s. M. Zrinka Šutalo

hodočasnici na grobu
molitva na grobu
prvo. glav
sestre

Izvor: Crkva na kamenu

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