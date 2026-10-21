Pješačko hodočašće Stadlerovim stopama

Sestre Služavke Malog Isusa zagrebačke provincije: s. M. Emanuela Pečnik, provincijska glavarica, s. M. Rebeka Gačić i s. M. Zrinka Šutalo, pročelnica za DPMI- zagrebačke provincije i vjernici laici pješačili su 250 kilometara Stadlerovim stopama hodajući od Stadlerovog rodnog Slavonskog Broda, od župe krštenja do Sarajeva, vrhbosanske prvostolnice u danima od 9. do 20. listopada. Bili su to dani ispunjeni žarkom molitvom, žrtvom i dubokom čežnjom da i ovim prohodanim kilometrima posvjedoče o svetosti utemeljitelja, sluge Božjega Josipa Stadlera i doprinesu glasu svetosti.

Ovaj nesvakidašnji duhovni i fizički pothvat započeo je u crkvi Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu, mjestu gdje je Josip Stadler kršten. Nakon misnog slavlja i primanja prigodnih hodočasničkih putovnica, hodočasnici su se uputili preko graničnog prijelaza na rijeci Savi u Bosnu, prateći povijesni put prvog vrhbosanskog Nadbiskupa. Tijekom jedanaestodnevnog hoda hodočasnici su prolazili kroz župe i mjesta od Dervente, Foče, Doboja, preko Maglajskog svetišta, Žepča, Zenice, Čajdraša, Vjetrernice, Počulice, Dubravice, preko Viteza, Busovače, Gromiljaka, Blažuja sve do Sarajeva.

I ovo hodočašće bilo je obilježeno nošenjem hodočasničkog križa koji je napravljen od slavonskog hrasta. Hodočasnički križ kao štit nosili su hodočasnici cijelim putem. Riječ je o uvećanoj replici Stadlerova pektorala (prsnog križa). U križ je ugrađen relikvijar s komadićem štole sluge Božjega, što je sudionicima davalo posebnu duhovnu snagu u trenucima fizičkog umora i iscrpljenosti.

Svaki dan hodočašća započinjali su slavljenjem euharistije i prigodnom molitvom kojom su se duhovno pripravljali za dionicu puta određenog dana. Dan je bio prožet osobnom i zajedničkom molitvom, moljenjem ružarija, moljenjem krunice Djeteta Isusa, krunicom Božjega milosrđa i prigodnim pjesmama. Na svakoj dnevnoj postaji u hodočasničke putovnice svećenici župnici su im utiskivali prigodni pečat nakon misnih slavlja.

Ulazak u Sarajevo, osobito u katedralu Srca Isusova, u kojoj se nalazi i grob nadbiskupa sluge Božjega Josipa Stadlera, bio je vrhunac ovog milosnog putovanja. Ispunjeni dubokom zahvalnošću i suzama radosnicama, hodočasnici su zahvalili Bogu na prehodanom putu i darovanim milostima, ujedinjeni u zajedničkoj molitvi da sluga Božji Josip Stadler što prije bude uzdignut na čast oltara. Hodočasnici su, po dolasku u Sarajevo, posjetili i druge ustanove koje je sagradio Sluga Božji Josip Stadler. Na kraju hodočašća upriličen je susret s postulatorom kauze dr. sc. don Pavom Jurišićem.

“Molimo mi Gospoda da ti vijenac slave da!

Slugo Božji, Josipe, moli za nas putnike”.

s. M. Zrinka Šutalo

Izvor: Crkva na kamenu