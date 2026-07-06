Obnova privremenih zavjeta u samostanu Hercegovačke franjevačke provincije

ZAGREB – Dvadeset i četiri mlada franjevca Hercegovačke franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije obnovila su privremene redovničke zavjete u petak 3. srpnja, na blagdan sv. Tome apostola, u samostanu Provincije u Zagrebu.

Zavjete je u ime provincijala fra Joze Grbeša primio provincijski vikar fra Miro Šego koji je predslavio i misno slavlje. Suslavili su odgojitelji bogoslova fra Stanko Mabić i fra Renato Galić.

U ozračju molitve, zajedništva i zahvalnosti mladi franjevci su još jednom potvrdili svoju spremnost nasljedovati Krista po evanđeoskim savjetima siromaštva, čistoće i poslušnosti, živeći u bratstvu po primjeru svetoga Franje Asiškoga.

Na godinu dana svoje su zavjete produžili: fra Andrija Šego, fra Bože Tolo, fra Ivan Vasilj, fra Marko Lasić, fra Mate Tadić, fra Petar Zrinušić, fra Renato Prusina, fra Tomislav Barać, fra Dragan Marija Čabraja, fra Joel Sirovina, fra Josip Hajdaraj, fra Mario Širić, fra Zoran Tomić, fra Andrija Ante Vasilj, fra Bože Dodig, fra Franjo Vasilj, fra Josip Pavlović, fra Karlo Šakota i fra Stipe Iličić.

Također, petorica braće su produžila svoje zavjete do svečanih, odnosno doživotnih zavjeta koji ih očekuju u rujnu: fra Ante Dodig, fra Danijel Milićević, fra Luka Bešlić, fra Ante Vlašić i fra Robert Radić.

Izvor: Crkva na kamenu/franjevci.info