Obilježavanje Svjetskog dana medija 2019. godine u BiH

U nedjelju, 29. rujna 2019., bit će obilježen 53. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije koji se, u skladu s odlukom Biskupske konferencije u Bosni i Hercegovini iz 2003. godine, umjesto u mjesecu svibnju, obilježava u BiH u posljednju nedjelju u mjesecu rujnu.

Vijeće za sredstva društvenoga priopćivanja Biskupske konferencije BiH priredilo je prigodnu brošuru namijenjenu svim pastoralnim djelatnicima i medijskim radnicima. U predgovoru predsjednik Vijeća za sredstva društvenoga priopćavanja BK BiH mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH, između ostaloga piše: “Već se kroz nekoliko godina ustalio običaj, da predsjednik Vijeća za medije BK BiH, u dogovoru s nadležnim biskupom i župnikom, na taj dan predvodi slavlje Svete Mise u jednoj od naših župnih zajednica. Svake godine u drugoj biskupiji i drugoj župi. Započelo je Svetom Misom u Mostaru 2014. godine, te nastavljeno u Sarajevu, Banjoj Luci, Tomislavgradu i Žepču. I nastavljajući tu lijepu tradiciju, ove godine će to, ako Bog da, biti u Drvaru, gdje ćemo zajedničku molitvu uputiti Gospodinu Bogu za izgradnju zdravoga zajedništva među ljudima. Vođen riječima svetoga Pavla apostola: ‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4,25), papa Franjo je ovogodišnju svoju poruku posvetio važnoj temi uloge sredstava društvenih komunikacija, a posebice interneta, za izgradnju zdravih odnosa unutar ljudskih zajednica i među njima, te među svim pojedinim ljudima, na način da čovjek umjesto kao pojedinac bude viđen i uvažavan kao osoba sa svojim dostojanstvom, potrebama i pravima, koje u svakom slučaju, pa tako i u sredstvima društvenih komunikacija, treba promicati, braniti i poštivati”.

U brošuri je u cijelosti objavljena Poruka pape Franje za 53. Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija pod naslovom: “‘Udovi smo jedni drugima’ (Ef 4, 25). Od social network comunities do ljudskih zajednica”. Na kraju svoje Poruke papa Franjo piše: “Slika tijela i udova podsjeća nas, da je korištenje društvene mreže dopuna stvarnom i opipljivom susretu koji oživljava kroz tijelo, srce, oči, pogled, dah drugoga čovjeka. Ako se internet koristi kao produženje ili očekivanje takvog susreta, tada koncept te mreže nije izdao samoga sebe i ostaje dobrobit za zajedništvo. Ako obitelj internet koristi, da bi bila više povezana, da bi se potom susrela za stolom i pogledala u oči, tada je to izvor bogatstva. Ako crkvena zajednica svoje djelovanje koordinira internetom, a zatim zajedno slavi Euharistiju, tada je to izvor bogatstva. Ako predstavlja priliku, da se pobliže upoznam s pričama i iskustvima ljepote ili patnje, koji su fizički daleko od mene, kako bi zajedno molili i zajedno tražili dobro kroz ponovno otkrivanje onoga što nas ujedinjuje, tada je to izvor bogatstva. Na taj način možemo prijeći s dijagnoze na liječenje: otvaranjem puta za dijalog, susret, za osmjeh, izraze blizine… To je mreža koju želimo: mreža koja nije načinjena, kako bi hvatala u klopku, nego da bi činila slobodnima, da bi čuvala zajednicu slobodnih osoba. Sama Crkva je mreža satkana od euharistijskoga zajedništva, u kojemu se jedinstvo ne temelji na ‘like’, nego na istini, na ‘amen’, kojim svatko prianja uz Kristovo Tijelo, prihvaćajući druge”.

U brošuri se nalazi i predložak prigodne propovijedi za Dan medija koju je pripremio vlč. Žarko Vladislav Ošap u kojoj je donio najvažnije naglaske iz spomenute Papine Poruku kao i prigodnu Molitvu vjernika. Kao uvod u Misno slavlje vlč. Ošap predlaže sljedeći poziv na molitvu: “Danas ćemo posebno moliti za sve odgovorne u svijetu medija da pronose svijetom ‘dobre vijesti’ i tako budu u službi izgradnje civilizacije ljubavi i mira, a ne mržnje i nemira. Molit ćemo i za svakoga od nas da se tim sredstvima služimo odgovorno kako bi vlastita srca svakodnevno više oplemenjivali i bili u službi izgradnje dobra u drugima, pobjeđujući sklonost zatvorenosti u svijet individualizma i egoizma. Pokajmo se za svoje grijehe, posebno za svu neodgovornost koju smo pokazali čitajući, slušajući ili gledajući sadržaje koje nam se svakodnevno nude u različitim medijima”.

U svom prilogu pod naslovom: “Pedeset i pet godina Papinskog vijeća za sredstva društvenoga priopćavanja” vlč. Dražen Kustura podsjeća na glavne zadaće Vijeća koje je prije 55 godina, odnosno 2. travnja 1964. osnovao sveti papa Pavao VI. “Kroz svoj rad Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćavanja nastojalo je uvijek ići u korak s vremenom te ponuditi odgovore na aktualna pitanja i izazove. Od 2015. ovo vijeće djeluje pod Dikasterijem za komunikacije kojega je osnovao papa Franjo kao sastavni dio Rimske kurije te mu je povjerena reorganizacija cjelokupnog komunikacijskog sustava Svete Stolice. Dikasterij okuplja sve stvarnosti koje su se na različite načine do sada bavile komunikacijom kako bi bolje odgovorili potrebama misije Crkve”, napisao je vlč. Kustura.

U brošuri se može pronaći i tekst gospodina Brane Vrbića o medijima i misijama. “Za sve nas u BiH ova je crkvena godina na poseban način u znaku misija. Papa Franjo je listopad 2019. proglasio Izvanrednim misijskim mjesecom u prigodi 100. obljetnice Apostolskog pisma pape Benedikta XV. Maximum illud. Prihvativši Papin poziv, biskupi Biskupske konferencije BiH proglasili su Misijsku godinu. Od listopada 2018. godine, do kraja listopada ove godine svi smo pozvani više moliti, pomagati u okviru svojih mogućnosti ili bar početi razmišljati o misijama”, napisao je, između ostalog, u svom članku gospodin Vrbić koji se posebno osvrće na misije i medijsku djelatnost u Bosni i Hercegovini.

U prigodi proslave Dana medija, u nedjelju, 29. rujna 2019. u 11 sati biskup Vukšić slavit će Svetu misu u župi sv. Josipa u Drvaru (Omladinska 9) gdje je župnik vlč. Davor Klečina (e-mail: klecko77@gmail.com; mobitel: 066 029 649). Svi medijski djelatnici, koji žele i koji mogu, dobro su došli na ovo Misno slavlje kao i na druženje nakon Svete mise. Bilo bi lijepo da svoj dolazak ranije najave župniku Klečini.

Cjelovitu brošuru i prigodni plakat može se besplatno i bez prethodnog dopuštenja, kao i sve sadržaje s KTA BK BiH, preuzeti s web stranice.

