Poziv na duhovnu obnovu povodom pohoda relikvija Svete Terezije Male župi Ledinac

Poštovana braćo svećenici, redovnici, redovnice, braćo i sestre! U 2025. godini proslavili smo 100 godina kanonizacije Svete Male Terezije i 10 godina kanonizacije njezinih roditelja. Slavlje ovog jubileja nastavljamo i u ovoj godini, kad će relikvije ovih svetaca pohoditi župe i samostane u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji.

Župa Ledinac se ponosi svojom zaštitnicom i pobožno joj se utječe u zagovor, te Vas s radošću pozivam da, u skladu sa svojim mogućnostima, i vi budete dijelom ove proslave. Relikvije će pohoditi župu Ledinac dva dana, 16. i 17. svibnja 2026. (subota i nedjelja). Bogat duhovni program predviđen je za oba dana.

Pozivam Vas, dragi svećenici, posebno one koji su zemljopisno bliže, da upoznate svoje vjernike s ovim događajem, da ih pozovete na osobno ili organizirano hodočašće, kao i da sami sudjelujete u ovoj proslavi na način koji smatrate prikladnim (kao hodočasnik, molitelj, ispovjednik, koncelebrant, i sl.)

Radujem se susretu i već sad izričem radosnu dobrodošlicu na ovo svečano slavlje u župu Ledinac!

Don Ivan Marčić, župnik

