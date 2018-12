Predstavljanje knjiga o biskupu Žaniću

U četvrtak, 13. prosinca 2018., u Pastoralnom centru Sarsenterum u Stocu u 18,00 sati održat će se predstavljanje zbornika U vjeri, nadi i ljubavi, Stoljetnica rođenja biskupa Pavla Žanića 1918.-2018. i Spomenice o pokojnom biskupu Pavlu Žaniću In memoriam.

Predstavljači su biskup msgr. Ratko Perić, generalni vikar don Željko Majić i biskupski vikar don Ivo Šutalo.

Zbornik U vjeri, nadi i ljubavi, Stoljetnica rođenja biskupa Pavla Žanića 1918.-2018. nastao je kao kruna ovoga jubileja neustrašiva pastira Mostarsko-duvanjske i upravitelja Trebinjsko-mrkanske biskupije (1980.-1993.) Najprije su u biskupijskome mjesečniku Crkva na kamenu, što ga je utemeljio upravo biskup Pavao, kroz godinu dana izlazili “Posebni prilozi”, u kojima su objavljivani članci o biskupovu životu, inicijativama i djelovanju. Obrađene su uglavnom sve važnije teme koje su obilježile biskupsku službu ovoga vrijednoga i uzornoga predstojnika katoličke i apostolske vjere u Hercegovini. U Listu su članci bili ilustrirani odgovarajućim fotografijama i ilustracijama, a u knjizi su te slike složene u poseban slikovni prilog, na kraju sveska. Kako je prostor u Crkvi na kamenu bio ograničen, auktorima je ostavljena mogućnost da u knjizi svoje članke prošire. Neki su to i učinili.

U drugome dijelu ove specifične biografije nalaze se misli biskupa Ratka Perića koje je izgovorio tijekom proteklih 18 godina prigodom smrtovdana blagopokojnoga biskupa Pavla. U tim nagovorima biskup Ratko posebno ističe kršćanske krjeposti biskupa Žanića, i one bogooblične (vjeru, ufanje i ljubav) kao i one stožerne (razboritost, pravednost, jakost…).

U trećem dijelu zbornika prenesena su dva intervjua koja je biskup Pavao, umirovljenik, dao Crkvi na kamenu, kao i razni prigodni govori koji osvjetljuju život biskupa Žanića. Ovdje je posebno istaknuta Žanićeva proslava 25. obljetnice biskupstva, 1996. godine.

Spomenicom, još jednim Mementom na život i djelo biskupa Pavla Žanića – u kojoj, popraćeno s prigodnim fotografijama, donosimo sve govore, nagovore, propovijedi, sjećanja i pozdrave izrečene kako u prigodi prijenosa zemnih ostataka tako i na samom slavlju zaključenja Godine biskupa Pavla, kada se liturgijski proslavila i Marija Majka Crkve, Zaštitnica katedralne župe i Naslovnica mostarske stolnice – Pavlov nasljednik, ordinarij Ratko, svećenici, redovnici, redovnice i vjernici žele izreći zahvalnost ovom vrsnom, dobrom pastiru duša u Hercegovini.

Svima do kojih dođe ova Spomenica, kao i svim ljudima dobre volje, želimo i molimo Božji blagoslov, a biskupu Pavlu vječni mir na nebesima.