Predstavljanje zbornika o Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji

Trebinjsko-mrkanska biskupija, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatsko katoličko sveučilište i Zajednica Hrvata istočne Hercegovine organiziraju predstavljanje zbornika TREBINJSKO-MRKANSKA BISKUPIJA

koje će se održati u utorak, 30. rujna 2025., u 19 sati, u Svečanoj dvorani Aula magna Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 244, Zagreb (ulaz iz Domobranske ulice).

Sudjeluju:

mons. dr. sc. Petar Palić

mons. dr. sc. Želimir Puljić

prof. dr. sc. Željko Tanjić

izv. prof. dr. sc. Marinko Marić, urednik

Ana Dagelić, mag. phil., moderatorica

Glazbeni intermezzo: Marija Husar Rimac

Zbornik na gotovo 800 stranica sadrži 17 priloga koje su napisali: Ante Škegro, Mirjana Matijević Sokol, Ivica Puljić, Milenko Krešić, Ratko Perić, Nikola Menalo, Marijan Sivrić, Marinko Marić, Jozo Milanović, Stjepan Krasić, Ivo Šutalo, Mile Vidić, Rajko Marković, Domagoj Vidović, Božo Goluža – Dijana Korać i Marko Trogrlić. Uvodnik potpisuje biskup Petar Palić. Uz sadržaj i kazalo imena zbornik donosi faksimile, fotografije i grafikone koji pojašnjavaju tekstove. Na naslovnici je slika fragmenta bule pape Benedikta VIII. iz 1022. godine u kojoj se prvi put spominje naziv biskupije.

Priređivači zbornika su Marinko Marić i Ivica Puljić, objavljen je u Mostaru 2023. godine, a nakladnik je Trebinjsko-mrkanska biskupija.

Izvor: Crkva na kamenu