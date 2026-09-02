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Proslava Male Gospe u Pologu

2. rujna 2026.

Župa Rođenja Blažene Djevice Marije u Pologu s radošću poziva sve vjernike i štovatelje BDM na duhovnu pripravu i svečanu proslavu svetkovine rođenja BDM, nebeske zaštitnice ove župe.
Trodnevnu duhovnu pripravu i svečanu svetu misu na dan svetkovine predvodi fra Damir Pavić, franjevac provincije Bosne Srebrene.

Trodnevna priprava:

Subota, 5. rujna:

  • 17,30 – Sveta krunica i litanije
  • 18,00 –Sveta Misa s propovijedi
  • 19,00 – Nagovor (Tema: Blažena Djevica Marija)

 

Nedjelja, 6. rujna:

  • 8,00 – Rana sveta Misa bez propovijedi
  • 10,00 – Izlaganje Presvetog Oltarskog Sakramenta
  • 12,00 – Blagoslov s Presvetim. (Od 10,00 do 12,00 mogućnost susreta s fra Damirom)
  • 17,00 – Ispit savjesti i sveta ispovijed (za vrijeme ispovijedi vjernici mole svetu krunicu i litanije)
  • 18,00 – Sveta Misa s propovijedi
  • 19,00 – Klanjanje pred Presvetim (Molitva za zdravlje duše i tijela)

 

Ponedjeljak, 7. rujna:

  • 9,00 – Sveta Misa za početak nove školske godine
  • 9,30 do 12,00 – Mogućnost susreta s fra Damirom
  • 17,30 – Sveta krunica
  • 18,00 – Sveta Misa s propovijedi
  • 19,00 – Nagovor (tema: Euharistija)
  • 19,30 – Klanjanje pred Presvetim (Posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu)

 

MALA GOSPA

  1. rujna:
  • 8,00 – Rana sveta Misa bez propovijedi
  • 11,00 – Svečana sveta Misa s procesijom

Izvor: Crkva na kamenu

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