Proslava Male Gospe u Pologu

Župa Rođenja Blažene Djevice Marije u Pologu s radošću poziva sve vjernike i štovatelje BDM na duhovnu pripravu i svečanu proslavu svetkovine rođenja BDM, nebeske zaštitnice ove župe.
Trodnevnu duhovnu pripravu i svečanu svetu misu na dan svetkovine predvodi fra Damir Pavić, franjevac provincije Bosne Srebrene.
Trodnevna priprava:
Subota, 5. rujna:
- 17,30 – Sveta krunica i litanije
- 18,00 –Sveta Misa s propovijedi
- 19,00 – Nagovor (Tema: Blažena Djevica Marija)
Nedjelja, 6. rujna:
- 8,00 – Rana sveta Misa bez propovijedi
- 10,00 – Izlaganje Presvetog Oltarskog Sakramenta
- 12,00 – Blagoslov s Presvetim. (Od 10,00 do 12,00 mogućnost susreta s fra Damirom)
- 17,00 – Ispit savjesti i sveta ispovijed (za vrijeme ispovijedi vjernici mole svetu krunicu i litanije)
- 18,00 – Sveta Misa s propovijedi
- 19,00 – Klanjanje pred Presvetim (Molitva za zdravlje duše i tijela)
Ponedjeljak, 7. rujna:
- 9,00 – Sveta Misa za početak nove školske godine
- 9,30 do 12,00 – Mogućnost susreta s fra Damirom
- 17,30 – Sveta krunica
- 18,00 – Sveta Misa s propovijedi
- 19,00 – Nagovor (tema: Euharistija)
- 19,30 – Klanjanje pred Presvetim (Posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu)
MALA GOSPA
- rujna:
- 8,00 – Rana sveta Misa bez propovijedi
- 11,00 – Svečana sveta Misa s procesijom
Izvor: Crkva na kamenu