Proslava Male Gospe u Pologu

Župa Rođenja Blažene Djevice Marije u Pologu s radošću poziva sve vjernike i štovatelje BDM na duhovnu pripravu i svečanu proslavu svetkovine rođenja BDM, nebeske zaštitnice ove župe.

Trodnevnu duhovnu pripravu i svečanu svetu misu na dan svetkovine predvodi fra Damir Pavić, franjevac provincije Bosne Srebrene.

Trodnevna priprava:

Subota, 5. rujna:

17,30 – Sveta krunica i litanije

18,00 –Sveta Misa s propovijedi

19,00 – Nagovor (Tema: Blažena Djevica Marija)

Nedjelja, 6. rujna:

8,00 – Rana sveta Misa bez propovijedi

10,00 – Izlaganje Presvetog Oltarskog Sakramenta

12,00 – Blagoslov s Presvetim. (Od 10,00 do 12,00 mogućnost susreta s fra Damirom)

17,00 – Ispit savjesti i sveta ispovijed (za vrijeme ispovijedi vjernici mole svetu krunicu i litanije)

18,00 – Sveta Misa s propovijedi

19,00 – Klanjanje pred Presvetim (Molitva za zdravlje duše i tijela)

Ponedjeljak, 7. rujna:

9,00 – Sveta Misa za početak nove školske godine

9,30 do 12,00 – Mogućnost susreta s fra Damirom

17,30 – Sveta krunica

18,00 – Sveta Misa s propovijedi

19,00 – Nagovor (tema: Euharistija)

19,30 – Klanjanje pred Presvetim (Posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu)

MALA GOSPA

rujna:

8,00 – Rana sveta Misa bez propovijedi

11,00 – Svečana sveta Misa s procesijom

Izvor: Crkva na kamenu