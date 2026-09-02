Seminar za ovlast ispovijedanja 2026.

SARAJEVO – Posljednjega dana kolovoza i prvog rujna u Vrhbosanskog bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu održan je Seminar za ovlast ispovijedanja na kojemu su sudjelovali svećenici s cijelog područja BK-a BiH koji nemaju trajnu ovlast podjeljivanja sakramenta pomirenja.

Kao i prethodnih godina, prvi dan, kojega je moderirao generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Slađan Ćosić, bio je rezerviran za tri predavanja iz isto toliko teoloških područja: moralne teologije, liturgijskog pastorala te crkvenog prava, a predavači su bili: vlč. Branko Jurić, fra Danimir Pezer i fra Šimo Ivelj. Sudjelovalo je 26 svećenika iz Vrhbosanske nadbiskupije, Mostarsko-duvanjske biskupije te dviju franjevačkih provincija: Bosne Srebrene i Hercegovačke. Osim predavanja sudionici su slavili i sv. misu u kapelici Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa koju je predslavio vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić.

Prema ustaljenoj praksi drugi dan bio je rezerviran za ispite iz spomenutih područja. Svećenici, kojima je ovo bilo prvo i drugo sudjelovanje na Seminaru, su radili pismeni test te im je ovlast podjeljivanja sakramenta pomirenja produžena na još godinu dana, dok su usmeno odgovarali oni kojima je to treće polaganje materije čime su dobili i ovlast trajnog ispovijedanja. U komisiji je kao predsjednik uz predavače bio kancelar Vrhbosanske nadbiskupije preč. Mladen Kalfić.

Dvodnevni susret zaključen je euharistijskim slavljem kojega je predslavio duhovnik u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu vlč. Davor Topić.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA