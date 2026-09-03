Proslava Male Gospe u Trebinju

Župa Rođenja Blažene Djevice Marije – Katedrala u Trebinju proslavit će u utorak, 8. rujna 2026., svoju župnu svetkovinu Rođenja Blažene Djevice Marije – Malu Gospu.

Središnje misno slavlje započet će u 17 sati, a prethodit će mu u 16,30 sati pobožnost u čast Gospi i prigoda za sakrament svete ispovijedi.

Svečanu svetu Misu predvodit će i propovijedati don Mladen Šutalo, župnik župe Neum i dekan Trebinjskoga dekanata.

Uoči svetkovine vjernici će se za proslavu Male Gospe pripremati trodnevnicom:

subota, 5. rujna – u 17,30 pobožnost Gospi u čast, a u 18 sati sveta Misa;

nedjelja, 6. rujna – sveta Misa u 10 sati;

ponedjeljak, 7. rujna – u 17,30 pobožnost Gospi u čast, a u 18 sati sveta Misa.

Pozivaju se vjernici da sudjeluju u trodnevnici i svečanom misnom slavlju te zajednički proslave blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije – Malu Gospu.

Izvor: Crkva na kamenu