Redovničko oblačenje i ulazak u novicijat

HUMAC – U samostanskoj i župnoj crkvi sv. Ante Padovanskog na Humcu pokraj Ljubuškog pod svetom misom u utorak 1. rujna 2026. upriličen je svečani obred oblačenja franjevačkog habita za desetoricu redovničkih kandidata koji započinju godinu kušnje – novicijata, objavljeno je na mrežnoj stranici Hercegovačke franjevačke provincije.

Misu je predslavio provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš u koncelebraciji s provincijalom Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravkom Dadićem i provincijalom Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu fra Sinišom Balajićem te drugim svećenicima. Na misi su sudjelovali brojni vjernici, među kojima rodbina i prijatelji kandidata.

U propovijedi je provincijal Grbeš govorio o Isusovim riječima: „Novo vino stavlja se u nove mješine“, istaknuvši da je dan oblačenja habita prigoda zahvaliti za dar, milost, ljubav i novi početak koji Bog stavlja pred čovjeka.

Oblačenje habita, rekao je, nije samo vanjski čin, nego znak i obveza novoga života. „Nova mješina“ zahtijeva ostavljanje staroga, odnosno spremnost na promjenu života, navika i stavova, prenosi Facebook stranica franjevačkog samostana Kraljeva Sutjeska.

Govoreći o novicijatu, fra Jozo je istaknuo da je to vrijeme oblikovanja u kojem se čovjek uči novom duhu, novom stavu, novim mislima, novoj molitvi, novim čežnjama i novoj čistoći srca. Kandidate je pozvao na svakodnevni rast te da dopuste Bogu da ih oblikuje. „Ako ne postaješ bolji, postaješ gori“, rekao je.

U nastavku je govorio o važnosti učitelja i uzora te istaknuo primjer svetoga Franje kao učitelja jednostavnosti, ljubavi i potpunoga predanja Kristu, dodavši da iznad svih ljudskih učitelja ostaje Krist, „Učitelj svih učitelja“ i jedini kojega franjevac zove svojim Gospodinom.

Među kandidatima su četvorica iz Franjevačke provincije Bosne Srebrene – Sarajevo: fra Jerko Tunjić (župa sv. Ivana Krstitelja – Kraljeva Sutjeska); fra Mihael Stanišić (župa sv. Mihaela – Ovčarevo); fra Gabrijel Perković (župa Svih Svetih – Livno) i fra Luka Marić (župa sv. Ivana Krstitelja – Kraljeva Sutjeska).

Dvojica su kandidati Hercegovačke franjevačke provincije – Mostar: fra Ante Musa (župa sv. Franje Asiškog – Rasno) i fra Ivan Vranjković (župa Bezgrešnog začeća BDM – Posušje).

Četvero kandidata dolazi iz Provincije Presvetog Otkupitelja – Split: fra Mario Zubčić (župa Duha Svetoga – Tisno); fra Vjekoslav Luburić (župa Gospe Sinjske – Sinj); fra Žarko Dragićević (župa sv. Franje Asiškog – Čapljina) i fra Kristijan Vuković (župa sv. Luke evanđelista – Podbablje).

Postulatura, novicijat i vrijeme privremenih zavjeta početni su stupnjevi odgoja u Redu manje braće. Oblačenjem franjevačkog habita kandidat ulazi u novicijat i započinje godinu priprave za prvo privremeno zavjetovanje čistoće, poslušnosti i siromaštva. Novicijat, često nazivan jednostavno godinom kušnje, predstavlja novi početak u životu jednoga kandidata/novaka koji se svojevoljno opredjeljuje za redovnički način života i odlučuje slijediti Krista stopama svetoga Franje.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA