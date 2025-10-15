Proslava sv. Luke evanđelista u Ilićima

U sklopu pripreme za proslavu svetog Luke evanđelista, zaštitnika župe Ilići, održat će se trodnevnica koja započinje u srijedu, 15. listopada. Prve večeri misno slavlje u 18 sati predslavit će don Marinko Mlakić, župnik župe Gospe Karmelske iz Pirovca. Drugog dana, u četvrtak 16. listopada, svetu Misu također u 18 sati predslavit će fra Josip Serđo Ćavar, župni vikar župe sv. Petra i Pavla u Mostaru. Treće večeri trodnevnice, u petak 17. listopada, misno slavlje predvodi don Ante Jukić, župnik župe Presvetoga Srca Isusova iz Crnča. Središnje misno slavlje u čast sv. Luke, u subotu 18. listopada u 18 sati, predslavit će mons. Tomislav Rogić, šibenski biskup.

Pozivamo sve vjernike i članove zajednice da se pridruže ovom trodnevnom duhovnom događaju, kako bismo zajedno kroz molitvu i misna slavlja proslavili sv. Luku evanđelista, dobivajući snagu za život u vjeri i zajedništvu, poručili su iz župe sv. Luke u Mostaru.

Izvor: Crkva na kamenu