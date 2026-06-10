Svetkovina sv. Ante Padovanskog u Grabovici

Župa sv. Ante Padovanskog u Grabovici s radošću poziva sve vjernike i hodočasnike na proslavu svetkovine nebeskog zaštitnika sv. Ante Padovanskog. Trodnevna duhovna priprava započinje 10. lipnja, a središnje slavlje održat će se na sam blagdan, 13. lipnja.

Program priprave uključuje pobožnost sv. Anti i svetu misu svake večeri u 18 sati, uz sudjelovanje gostujućih svećenika i župnih zborova. U četvrtak, 11. lipnja, nakon svete mise održat će se i duhovni koncert.

Na blagdan sv. Ante, u subotu 13. lipnja, program započinje tihom svetom misom u 8 sati, nakon čega slijedi mogućnost za ispovijed u 9,30 sati. Svečana sveta misa s procesijom bit će služena u 11 sati, a predvodit će je pater Stjepan Ivan Horvat, misionar Krvi Kristove iz Zagreba.

Pozivamo sve vjernike da svojim sudjelovanjem u molitvi, sakramentima i zajedništvu uveličaju proslavu svetkovine sv. Ante Padovanskog te zajedno zahvalimo Bogu za 195 godina župe.

“Kao što ptica ima dva krila, tako duša ima vjeru i nadu.” – sv. Ante Padovanski

Dobro došli!

Izvor: Crkva na kamenu