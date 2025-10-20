TKZ Troplet poziva na Studijski dan “Potraga za korijenima”

HKZ Troplet u okviru Tropletovih dana kulture – vjera, baština, identitet organizira Studijski dan „Potraga za korijenima“ u subotu i nedjelju, 8. i 9. studenoga 2025. godine. Obično je to jednodnevno studijsko putovanje namijenjeno studentima, radničkoj mladeži i učenicima završnih razreda srednje škole, ali ove godine Potraga će trajati dva dana zbog daljine i obimnog programa. Ovoga puta tragamo po Središnjoj Bosni te ćemo posjetiti nekropolu stećaka Maculje, samostan Guča Gora, spomen obilježje Pješčara, groblje Prahulje, stratište Križančevo Selo, spomenik „8„ u Vitezu, rodnu kuću Ive Andrića, Katolički školski centar “Petar Barbarić” Travnik, svetište Gospino vrilo, ratnu bolnicu u Novoj Biloj, crkvu svetog Mihovila u Ovčarevu (nacionalni spomenik) i slično.

Pozivamo mlade (studenti, radnička mladež, učenici završnih razreda srednje škole) da krenu na ovo iznimno putovanje, u „Potragu za korijenima“, i prijave se na e-mail hkztroplet@gmail.com. Prijave će se primati do popune raspoloživih mjesta u autobusu.