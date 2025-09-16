Tribina i promocija knjige “Umijeće sreće”

U župi sv. Mateja Apostola i Evanđelista u Mostaru, u subotu 20. rujna, s početkom u 18,45 sati, održat će se promocija knjige i tribina za roditelje na kojoj će se razgovarati o odgoju djece, psihološkim izazovima suvremenog roditeljstva i važnosti emocionalne podrške u obitelji.

Sudjeluju:

Matej Čuljak , psiholog i autor knjige,

Ivana Granić Galić , klinička psihologinja,

Ana Pavlović, voditeljica podcasta “Rastući s djecom”.

Dok roditelji budu sudjelovali na tribini, za djecu će u istom terminu biti organizirana i večer filma, čime događaj postaje prilika za cijelu obitelj da na svoj način sudjeluje i raste – jedni kroz razgovor, drugi kroz priču na filmskom platnu.

MATEJ ČULJAK, diplomirao na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju – magistar psihologije. Trenutačno zaposlen u Dječjem vrtiću Prečko na radnom mjestu stručnog suradnika psihologa mentora s preko 13 godina staža u predškolskim ustanovama grada Zagreba.

Završena četverogodišnja edukacija za psihoterapeuta – smjer Egzistencijska analiza Viktora Frankla – logoterapija.Završena napredna dvogodišnja edukacija iz dječje psihodrame – koja se sastoji od klasične morenovske psihodrame, sociodrame i sociometrije prilagođene za individualni i grupni rad s djecom i mladima.

U stručnom radu najviše usmjeren na područja kao što su rana privrženost, razvoj socijalnih kompetencije djece, suradnja s roditeljima, rad s darovitom djecom rane dobi i priprema školaraca za što lakšu prilagodbu na školu.

Certificirani voditelj programa podrške roditeljstvu ‘Rastimo zajedno’ u sklopu kojeg provodi edukacije za roditelje zajedno i posebno radionice za očeve.

Ima vlastiti Instagram profil kanal, te piše popularno-znanstvene članke za portal Suvremena žena i za Online pedagošku akademiju Mliječni zub.

Mentor za psihologe vježbenike koji se zapošljavaju na području predškolskih ustanova grada Zagreba I Zagrebačke županije. Objavljuje znanstvene i stručne radove, vodi kreativne radionice te izlaže na stručnim skupovima i konferencijama u Hrvatskoj.

Od svega navedenog, životna uloga na koju je najponosniji je što je suprug Lindi i otac šestero djece.

Izvor: Crkva na kamenu