Večer duhovne obnove – Moj Bog i ja

U župi Gabela, 5. rujna 2025., u 18 sati (prvi petak, spomendan sv. Majke Terezije) bit će organizirana posebnu večer duhovne obnove s časnom sestrom karmelićankom -pustinjakinjom Majom Pavlom.

Program uključuje svetu ispovijed, krunicu, svetu Misu te snažno svjedočanstvo č. s. Maje Pavle.

Za glazbeni ugođaj pobrinut će se ANIMA.

Moj Bog

Našao sam ga

i On je našao mene

moj Bog koji me voli

Našli smo se

tražeći jedan drugog

i našao sam ga u sebi

jer živi u meni i za me

Ja se u njemu radujem

Od iskona bili smo skupa

i do konca

bit će mi pratilac

moj Bog.

Izvor: Crkva na kamenu