Večer duhovne obnove – Moj Bog i ja

4. rujna 2025.

U župi Gabela, 5. rujna 2025., u 18 sati (prvi petak, spomendan sv. Majke Terezije) bit će organizirana posebnu večer duhovne obnove s časnom sestrom karmelićankom -pustinjakinjom Majom Pavlom.
Program uključuje svetu ispovijed, krunicu, svetu Misu te snažno svjedočanstvo č. s. Maje Pavle.
Za glazbeni ugođaj pobrinut će se ANIMA.

 

Moj Bog

Našao sam ga
i On je našao mene
moj Bog koji me voli
Našli smo se
tražeći jedan drugog
i našao sam ga u sebi
jer živi u meni i za me
Ja se u njemu radujem
Od iskona bili smo skupa
i do konca
bit će mi pratilac
moj Bog.

Izvor: Crkva na kamenu

