Hrvati izumiru, Hrvatska odumire

Kada je 2015. objavljeno da je 2014. godine rođeno najmanje djece otkako se prate statistike, njih 39.566, činilo se da smo dotaknuli dno i da gore biti ne može. Ali najnoviji podaci Ministarstva uprave pokazuju da je lani od 1. siječnja do 31. prosinca rođeno i upisano u maticu rođenih samo 36.372 djece, a umrle su 52.034 osobe, javlja Večernji list.

Istodobno, prema podacima MUP-a, u 2016. je 16.789 osoba odjavilo prebivalište u Hrvatskoj radi iseljenja u inozemstvo, a 36.740 osoba prijavilo je privremeni odlazak izvan Hrvatske. To znači da se lani iselilo najmanje 53.529 ljudi, no kad se zna da se mnogi iseljeni građani ne odjavljuju, stanje je alarmantnije od službenih evidencija.

Iz podataka Ministarstva uprave optimistično je samo to da je lani sklopljeno najviše brakova u posljednjih nekoliko godina, i to 20.544, što je 710 brakova više nego 2015. godine. No, pitanje je koliko je mladih koji su se vjenčali već napustilo zemlju.

Nastavlja se tendencija da se iz godine u godinu blago smanjuje broj vjerskih brakova, a raste broj građanskih, pa je 2016. bilo 10.979 vjerskih i 9565 građanskih brakova.

Naš komentar: Nismo sigurni da su svi koji odlaze iz RH i iz BiH ugroženi. Čini se da u svemu tome ima i pomodarstva. “Idem u potrazi za nečim boljim.” A što je to bolje? – veliko je pitanje. Govori se kako je otišlo na tisuće liječnika. Nitko ne će reći koliko je od njih ovdje bilo bez posla? Vjerojatno su svi bili zaposleni i imali relativno dobre plaće. Ali, očito su vođeni logikom: Što ću ovdje raditi za 12 tisuća kuna kada tamo negdje mogu dobiti 20 tisuća! Vođeni logikom da trebamo ići tamo gdje su veće plaće, ne ćemo dospjeti nikamo, doći ćemo jednoga dana na peron s kojega vlakovi ne voze.

Izvor: Crkva na kamenu