33. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu

MARIJA BISTRICA – Svečano misno slavlje u povodu 33. nacionalnog hodočašća Hrvatske vojske, policije i branitelja u Hrvatsko nacionalno marijansko svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici predvodio je, u nedjelju, 5. listopada, vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj, mons. Jure Bogdan, izvijestio je Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj.

Već 33. godinu zaredom, na prvu listopadsku nedjelju, uoči blagdana Kraljice svete krunice, katolički vjernici – hrvatski vojnici, policajci i branitelji – hodočastili su Majci Božjoj Bistričkoj, zahvalni na njezinoj pomoći i blizini u Domovinskom ratu i svakodnevnom životu, iskazujući joj ljubav i vjernost te prinoseći molitve za mir.

U nedjelju, 5. listopada, održano je tradicionalno 33. nacionalno hodočašće katoličkih vjernika Hrvatske vojske, policije i branitelja u Hrvatsko nacionalno marijansko svetište Majke Božje Bistričke. Na hodočašću su sudjelovali pripadnici Hrvatske vojske i policije, hrvatski branitelji i njihove obitelji, hrvatski vatrogasci, pripadnici Ravnateljstva civilne zaštite i Hrvatskoga Crvenog križa, ratni vojni invalidi Domovinskog rata, članovi obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, pripadnici Oružanih snaga Federacije Bosne i Hercegovine, pripadnici povijesnih postrojbi, Ministarstva pravosuđa i pravosudne policije te Carinske uprave.

Posebno valja istaknuti kako su i ove godine, devetnaesti put zaredom, u hodočašću sudjelovali vojnici koji su pješice hodočastili iz petrinjske vojarne do Marije Bistrice. Uz njih, hodočastile su i druge skupine pješaka: kadeti Hrvatskog vojnog učilišta, časnici, dočasnici i vojnici bojne Puma iz Varaždina, djelatnici Policijske uprave varaždinske te pripadnici ATJ Lučko.

Zapovjednik 33. vojnog hodočašća bio je brigadir Tomislav Kasumović, zamjenik zapovjednika Zapovjedno-operativnog središta, a zamjenik zapovjednika bio je glavni policijski savjetnik Marko Brtan.

Od visokih uzvanika hodočašću su nazočili: izaslanik predsjednika Vlade RH, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved; potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović; izaslanik predsjednika RH Ivica Olujić; izaslanik predsjednika Hrvatskoga sabora, saborski zastupnik Zoran Gregurović; izaslanik ministra obrane RH, državni tajnik Tomislav Galić; glavni ravnatelj policije Nikola Milina; direktor Glavnog stožera OS RH general-bojnik Denis Tretinjak; zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić; ravnatelji i načelnici uprava i sektora u Ministarstvu obrane i Glavnom stožeru OS RH, zapovjednici grana i postrojbi Hrvatske vojske, načelnici policijskih uprava, aktivni i umirovljeni generali, generali OS BiH, visoki časnici te načelnik Općine Marija Bistrica i drugi uzvanici.

Okupljanje hodočasnika započelo je oko 7 sati, a vojni i policijski kapelani bili su tijekom cijeloga jutra na raspolaganju hodočasnicima za sakrament svete ispovijedi.

U 10 sati započelo je svečano misno slavlje koje je predvodio vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj, mons. Jure Bogdan. U zajedništvu s njime bili su: nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić, generalni vikar Vojnoga ordinarijata u RH mons. Ilija Jakovljević, generalni vikar Vojnog ordinarijata u BiH mons. Željko Čuturić, rektor bistričkog svetišta vlč. Tomica Šestak, provincijal Hrvatske salezijanske provincije don Milan Ivančević, SDB, generalni vikar Križevačke eparhije o. Vladimir Simunović, biskupski vikari za pastoral, vojni i policijski dekani i kapelani te svećenici drugih biskupija.

Zbog jake kiše, sveto misno slavlje započelo je kraćom ulaznom procesijom, na čelu koje je bio Križ – Ranjeni Isus iz Novog Farkašića, zatim Pralik Gospe Velikoga Hrvatskoga Krsnog Zavjeta, stjegovi Republike Hrvatske, Svete Stolice i Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, te godišnja zavjetna svijeća hrvatskih vojnika, policajaca i branitelja, koju su zapalili brigadir Tomislav Kasumović i glavni policijski savjetnik Marko Brtan.

Na početku mise, biskup Bogdan pozdravio je sve okupljene riječima:

„Naše trideset i treće nacionalno hodočašće odvija se u Jubilejskoj svetoj godini za Katoličku Crkvu – godini milosti Gospodnje u kojoj možemo dobiti jubilejski oprost za sebe i za naše pokojne, ako ispunimo uvjete koje je Crkva jasno odredila.

Ova je godina i Godina u kojoj obilježavamo 1100. obljetnicu Hrvatskoga kraljevstva i splitskih crkvenih sabora održanih 925. i 928. godine, u vrijeme kralja Tomislava i kneza Zahumlja Mihajla. Sve nas to vodi našim kršćanskim korijenima i duhovnim temeljima našega katoličkog, državnog, kulturnog i nacionalnog identiteta – na kršćanske temelje europske kulture i našega kontinenta.

U tome kontekstu danas započinje i Hrvatsko nacionalno hodočašće u Rim, katoličkih vjernika iz svih hrvatskih biskupija i dijaspore, koje će trajati do iduće nedjelje.

Draga braćo i sestre! Pristupamo oltaru Gospodnjem svjesni svih nemira u nama, među nama i oko nas, opasnosti od širenja ratnih sukoba i ugroze mira među ljudima i narodima. Svoje molitve, nakane, potrebe i zahvale prinosimo Gospodinu. Nedjelja je – dan Gospodnji. Skrušimo se pred njim i čista srca pristupimo euharistijskom slavlju. Pokajmo se za svoje grijehe.“

Na temelju navještenog Evanđelja, mons. Bogdan je govorio o vjeri ne samo kao intelektualnom stavu, nego kao životnom povjerenju u Boga koji nas ljubi i objavljuje svoju ljubav u Isusu Kristu:

„U Evanđelju koje smo čuli, apostoli mole Gospodina: ‘Umnoži nam vjeru!’ Zanimljivo je primijetiti da ga ne mole za zdravlje, uspjeh, sigurnost ili materijalno blagostanje – nego za vjeru.

(…) Draga braćo i sestre, ova molitva apostola i naša je molitva – molitva svakog od nas. Pozvani smo u život i ušli u otajstvo Božjega života po krštenju; hodimo ovim svijetom sa svom odgovornošću i zahtjevnošću kršćanskog poziva – a to je život u vjeri i po vjeri.“

Govoreći o značenju vjere, biskup je istaknuo:

„Vjera znači vjerovati u Božju ljubav koja se ne umanjuje pred ljudskom zloćom, zlom ni smrću, nego preobražava svaki oblik ropstva i donosi spasenje. Imati takvu vjeru znači susresti Boga i pouzdati se u Njega poput djeteta koje se, unatoč svemu, osjeća sigurno u krilu svoje majke.“

Mons. Bogdan je upozorio i na dramu nevjere u suvremenom svijetu, koja postaje način života i mišljenja „kao da Boga nema“.

„To je nevjera prožeta relativizmom, u kojem je čovjek sveden na materiju, a život na materijalni interes. To je nevjera koja ne mari za patnju, bol i siromaštvo, koja obitelj vidi kao prepreku, a odgoj i vjeru kao prisilu. To je nevjera koja se hrani podjelama, agresivna i prijetvorno tolerantna, koja u medijima nameće predrasude i prezire molitvu. (…) Takvoj nevjeri crkve su samo građevine, a kateheza utočište neprosvijećenih. Nekad su govorili da je religija opijum za narod – danas je nevjera ta koja truje duh, potiskuje ljubav i zatvara srce.“

Na kraju propovijedi biskup je istaknuo da Crkva, unatoč snažnoj opreci svijeta, mora nastaviti prenositi vjeru i naviještati Krista – „Božju snagu i mudrost“ (1 Kor 1,23-25).

Govorio je i o dvjema dimenzijama vjere – crkvenoj (eklezijalnoj) i marijanskoj:

„Vjera ima crkveni oblik – rađa se iz zajedništva Kristova Tijela i ispovijeda se unutar Crkve. Nije privatna stvar ni individualističko mišljenje, nego zajednički put vjernika.“

„U Blaženoj Djevici Mariji, Isusovoj i našoj Majci, vjera se pokazala u punini. Ona je u svom životu dovršila hodočašće vjere slijedeći stope svoga Sina. U njoj vidimo uzor vjere i ljubavi.

Molimo se njoj, Majci Crkve i Majci naše vjere, da nam Gospodin po njezinu moćnom zagovoru uveća vjeru – u ovim vremenima nevjere i suprotstavljanja vjeri.

Neka Krist Gospodin, jedini Spasitelj čovjeka, bude naše svjetlo i neka svjetlo vjere trajno u nama raste. Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.“

Liturgijsko je pjevanje predvodila klapa Hrvatske ratne mornarice „Sv. Juraj“ i policijska klapa „Sv. Mihovil“, uz pratnju Orkestra Oružanih snaga RH pod ravnanjem bojnik Ivana Kšeneka. Na orguljama je svirao Dubravko Ćepulić Polgar.